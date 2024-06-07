Обамеянг привлёк внимание клуба из Саудовской Аравии

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
Помимо этого, саудовская команда претендует на Александра Ляказетта из «Лиона».
Сам Обамеянг хочет остаться в «Марселе».
Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
Помимо этого, саудовская команда претендует на Александра Ляказетта из «Лиона».
Сам Обамеянг хочет остаться в «Марселе».
А Лига Чемпионов УЕФА переименовать в Королевскую Лигу чемпионов.
А все из за Петра...то есть, Роналду!
прорубил окно в арабскую лигу.
А Лига Чемпионов УЕФА переименовать в Королевскую Лигу чемпионов.
А все из за Петра...то есть, Роналду!
прорубил окно в арабскую лигу.