Обамеянг привлёк внимание клуба из Саудовской Аравии

1717777427

сегодня, 19:23

Нападающий «Марселя» может перейти в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Помимо этого, саудовская команда претендует на из «Лиона».

Сам Обамеянг хочет остаться в «Марселе».