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Обамеянг привлёк внимание клуба из Саудовской Аравии

сегодня, 19:23

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Помимо этого, саудовская команда претендует на Александра Ляказетта из «Лиона».

Сам Обамеянг хочет остаться в «Марселе».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:03
Скоро все будем чемпионат Саудовской Аравии смотреть!
А Лига Чемпионов УЕФА переименовать в Королевскую Лигу чемпионов.
А все из за Петра...то есть, Роналду!
прорубил окно в арабскую лигу.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:44
Что получается Лига престарелых????
Гость
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