Президент «Урала»: «Если доверят, то, конечно, останусь»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, останется ли он в клубе.
По итогам минувшего сезона команда вылетела в Первую лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Екатеринбуржцы будут играть в первом дивизионе впервые с сезона 2012/13.
Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ.
Представить футбол в Екатеринбурге без меня очень сложно? Да ладно, чего тут! Свято место пусто не бывает. Всё равно кто‑нибудь придёт, найдётся человек. Конечно, обидно всё это бросать. Но, если доверят, то, конечно, останусь, будем дальше работать.
прям за каменной стеной доверии.
а кто понесет ответственность на провал?
за потраченные деньги?
за неумелую организацию?
прям за каменной стеной доверии.
а кто понесет ответственность на провал?
за потраченные деньги?
за неумелую организацию?