Президент «Урала»: «Если доверят, то, конечно, останусь»

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вчера, 15:49

Президент «Урала» ответил на вопрос о том, останется ли он в клубе.

По итогам минувшего сезона команда вылетела в Первую лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Екатеринбуржцы будут играть в первом дивизионе впервые с сезона 2012/13.