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Президент «Урала»: «Если доверят, то, конечно, останусь»

вчера, 15:49

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, останется ли он в клубе.

По итогам минувшего сезона команда вылетела в Первую лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Екатеринбуржцы будут играть в первом дивизионе впервые с сезона 2012/13.

Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ.

Представить футбол в Екатеринбурге без меня очень сложно? Да ладно, чего тут! Свято место пусто не бывает. Всё равно кто‑нибудь придёт, найдётся человек. Конечно, обидно всё это бросать. Но, если доверят, то, конечно, останусь, будем дальше работать.

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Все комментарии
r3j8gufmex2z
r3j8gufmex2z
вчера в 18:12
Урал играл временами в симпатичный футбол, надо дать шанс.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:04
должность на доверии...бюджет на доверии...друзья доверии.
прям за каменной стеной доверии.
а кто понесет ответственность на провал?
за потраченные деньги?
за неумелую организацию?
Вещий
Вещий
вчера в 16:38
Это он точно подметил про свято место.... посмотрим что решит совет директоров.
drug01
drug01
вчера в 16:18
Надо всей командой исправлять ошибки!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:52
А нужен ли Гриша Уралу? Вопрос однако
Гость
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