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Витсель собирается продлить соглашение с «Атлетико» на один сезон

вчера, 14:54

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель намерен остаться в клубе.

По информации источника, игрок собирается подписать новый контракт на ещё один сезон. Футболист и его семья очень счастливы в Мадриде, а главный тренер команды Диего Симеоне считает хавбека важным игроком.

Нынешнее соглашение бельгийца с «Атлетико» истекает 30 июня.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:37
Атлетико нужен тренер
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:05
Витсель безусловно большой мастер.
Вот в какой форме он себя содержит это другое дело.
Более интересно, отправляет ли он в Голландию свой личный самолет, за своими любимыми кошками и котами, когда он начинает за ними скучать?)
Гость
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