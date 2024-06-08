Витсель собирается продлить соглашение с «Атлетико» на один сезон

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вчера, 14:54

Полузащитник «Атлетико» намерен остаться в клубе.

По информации источника, игрок собирается подписать новый контракт на ещё один сезон. Футболист и его семья очень счастливы в Мадриде, а главный тренер команды Диего Симеоне считает хавбека важным игроком.

Нынешнее соглашение бельгийца с «Атлетико» истекает 30 июня.