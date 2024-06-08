Витсель собирается продлить соглашение с «Атлетико» на один сезон

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель намерен остаться в клубе.
По информации источника, игрок собирается подписать новый контракт на ещё один сезон. Футболист и его семья очень счастливы в Мадриде, а главный тренер команды Диего Симеоне считает хавбека важным игроком.
Нынешнее соглашение бельгийца с «Атлетико» истекает 30 июня.
Вот в какой форме он себя содержит это другое дело.
Более интересно, отправляет ли он в Голландию свой личный самолет, за своими любимыми кошками и котами, когда он начинает за ними скучать?)
Вот в какой форме он себя содержит это другое дело.
Более интересно, отправляет ли он в Голландию свой личный самолет, за своими любимыми кошками и котами, когда он начинает за ними скучать?)