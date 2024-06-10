В «Урале» высказались о возможной работе Шатова в роли тренера

Президент «Урала» оценил информацию о возможном переходе в роль тренера.

Сейчас у нас проходит совет директоров «Урала». Что касается Шатова в штабе Аверьянова, то пока никакой конкретики нет.

Будем рады видеть Олега в тренерском штабе «Урала», потому что в прошлом это наш футболист, а в будущем — отличный тренер. С удовольствием буду рад видеть Олега в клубе — он постоянно помогает команде, болеет за «Урал». Дай Бог, чтобы у нас все получилось и Олег сам принял решение работать с Аверьяновым. Еще надо спрашивать мнение у главного тренера — последнее решение по формированию тренерского штаба всегда за ним.