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В «Урале» высказались о возможной работе Шатова в роли тренера

вчера, 15:21

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил информацию о возможном переходе Олега Шатова в роль тренера.

Сейчас у нас проходит совет директоров «Урала». Что касается Шатова в штабе Аверьянова, то пока никакой конкретики нет.

Будем рады видеть Олега в тренерском штабе «Урала», потому что в прошлом это наш футболист, а в будущем — отличный тренер. С удовольствием буду рад видеть Олега в клубе — он постоянно помогает команде, болеет за «Урал». Дай Бог, чтобы у нас все получилось и Олег сам принял решение работать с Аверьяновым. Еще надо спрашивать мнение у главного тренера — последнее решение по формированию тренерского штаба всегда за ним.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:06
Может и получится у него на этом поприще!
lotsman
lotsman
вчера в 16:37
Надо пробовать. Когда то же надо начинать, раз решил стать тренером.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:15
При этом сам Иванов в Урале пока на птичьих правах...
myuut9cg493z
myuut9cg493z
вчера в 15:55
Шатов вряд ли еще готов к такой ответственности.
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