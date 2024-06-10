Аленичев оценил слухи о работе в «Балтике»

Экс-тренер «Спартака» отреагировал на слухи о своём возможном назначении на пост рулевого «Балтики».

Когда увидите меня в работе? Я уже сижу на скамейке в матче легенд сборных Белоруссии и России, так что я в деле (улыбается).

Веду ли с кем-то переговоры на сегодняшний день? Нет. Эти дни я был в Турции, мне начали звонить многие люди, спрашивали, правда ли, что я договорился с «Балтикой». Не знаю, откуда такая информация появилась, но ни одного звонка и предложения у меня не было.

За время паузы в работе сколько раз получал предварительный или готовый контракт на руки? Ни одного. Только в устном порядке. Таких предложений было немало, но они не заслуживали моего интереса.