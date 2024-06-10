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Аленичев оценил слухи о работе в «Балтике»

вчера, 10:39

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на слухи о своём возможном назначении на пост рулевого «Балтики».

Когда увидите меня в работе? Я уже сижу на скамейке в матче легенд сборных Белоруссии и России, так что я в деле (улыбается).

Веду ли с кем-то переговоры на сегодняшний день? Нет. Эти дни я был в Турции, мне начали звонить многие люди, спрашивали, правда ли, что я договорился с «Балтикой». Не знаю, откуда такая информация появилась, но ни одного звонка и предложения у меня не было.

За время паузы в работе сколько раз получал предварительный или готовый контракт на руки? Ни одного. Только в устном порядке. Таких предложений было немало, но они не заслуживали моего интереса.

«Балтика» сыграет в следующем сезоне Первой лиги.

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Все комментарии
evyc72gsf83p
evyc72gsf83p
вчера в 12:52
Какой из Аленичева тренер, последнее время отдыхает от активного футбола.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:25, ред.
"Балтика" была бы хорошим вариантом для Аленичева.
В более сильные клубы его вряд ли позовут. Как бывший игрок он имеет большой авторитет, но тренерского авторитета у него нет.
Гость
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