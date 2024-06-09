Николич только пришёл, а уже командует. Тренер ЦСКА ждёт спасительные трансферы

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вчера, 18:17

Волнуют хавбеки, форвард и глубина скамейки.

Серб заблокировал трансфер соотечественника

Директор «армейцев» Бабаев настрадался на переговорах с бразильцами прошлой зимой. Летом решил отправиться в Сербию, где футболисты сговорчивее и готовы играть в Москве. Но «армейцы» уволили Федотова и назначили новым главным тренером сербского специалиста Николича. Марко первым делом забраковал сербского хавбека Деяна Зукича, которого оценивал Дзагоев. Агент игрока обиделся и выдал детали переговоров. ЦСКА платил 1.2 млн евро, переговоры с «армейцами» отпугнули бельгийские клубы. В результате Николич заявил, что Зукич не прогрессирует. Деян забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в прошлом сезоне, но сербский тренер сразу решил показать – никакого панибратства не допустит.

Не удивимся, если летом ЦСКА покинет также сербский латераль Гайич. Подписания с рынка, знакомого главному тренеру, не исключены. Но результаты последних семи лет доказывают – «армейцам» нужны не просто добротные футболисты, а ребята для чемпионского рывка. И в этом сложность поисков. Во всех линиях есть заметные исполнители, и только Акинфеев и Набабкин были в последнем чемпионском составе ЦСКА версии весны 2016-го. Дефицит опыта остро чувствовался, поэтому Федотов и остался без работы. Приглашение именно Николича вызывает вопросы, а его будущее зависит от точечных сделок. В тренерский штаб может вернуться Алексей Березуцкий, нужны также футболисты с лидерскими качествами.

Главное слабое место «армейцев» в центре поля

Минусов у команды много. Пропустили больше мячей, чем «Спартак», а это звучит как неприятный диагноз. ЦСКА допускал грубейшие ошибки в защите. Акинфеев тоже провел слабый для себя сезон. Дивеева мучили травмы, Роша мыслями где-то на турецком берегу, куда направлялся прошлой зимой. Мойзес рад, что убежал из Бразилии, где у него были проблемы с законом. Но левый латераль не всегда выбирает правильные позиции в центре обороны, хотя эксперимент с переводом бразильца в тройку защитников в целом удался. Но кто сказал, что Марко Николич не изменит схему команды? Если будут играть «4-4-2» или «4-3-3», то меняются все тактические настройки «армейцев».

Тогда нужно больше полузащитников, особенно для испанской схемы с тройкой. Допустим, Облякову найдут место в схеме, похожей на «4-2-3-1». Но открывать новый сезон с Мендесом и Зделаром в центре поля это безумство. Не тянут чилиец и серб на роль лидеров ЦСКА , который оказывается в таблице выше «Зенита» хотя бы к десятому туру. Понятно, что полузащитники станут приоритетными целями ЦСКА летом. В «Локомотиве» сербский наставник доверял опытному поляку Крыховяку, который много работал между линиями и смело ходил в атаку. Также Марко помнит дебютные матчи Максима Мухина. И вынужденно обходился без Баринова, у Дмитрия как раз был разрыв крестов.

Кого позвать в середину поля ЦСКА , чтобы кардинально изменить облик команды? Для начала важно добавить гибридных нот схеме «4-4-2», если именно её использует Николич. Мойзес может формально быть левым защитником, но при этом переходить в центр в фазе высокого выхода в атаку Келвена, молодого бразильца с правого фланга. Тогда в центре обороны Дивеев и Роша, если россиянин и бразилец планируются остаться в ЦСКА . В «Локомотиве» у Николича играли рослые Мурило и Чорлука. «Армейская» связка крепышей ему точно по душе. Но тогда остается вопрос фланговых атакующих полузащитников и двух нападающих. Вроде бы хватает людей, но не стоит забывать о расставаниях.

Важно найти форварда и отпустить Чалова летом

Федор продлил контракт с ЦСКА на полгода. Жест благодарности, чтобы Гинер смог на летних торгах выбирать финансовую компенсацию. Если бы Чалов стал свободным агентом в конце календарного года, то уже летом мог найти новый клуб в качестве свободного агента, а потом уйти зимой. Но терять во время паузы в чемпионате игрока основы – большая глупость. Проще говоря, Чалова надо отпускать прямо сейчас. А дальше Николичу важно искать нападающих. У «Локомотива» были плохие форварды. Эдер забил 1 гол в РПЛ в сезоне, когда работал Николич, Зе Луиш тоже отметился лишь одним взятие чужих ворот. Опытный Смолов отличился 7 раз, но это скромный показатель для атаки с двумя форвардами.

Возможно, ЦСКА лучше играть «4-3-3», если Николичу не по душе схема «3-5-2». Зато в классической модели «4-4-2» можно поискать роль для чилийца Давилы. ЦСКА пора подумать о замене Заболотного и о конкуренте Мусаеву в центре атаки, ориентируясь на прогресс Виктора в роли второго нападающего. Тогда на правый фланг можно перевести Файзуллаева, а Обляков окажется левым полузащитником. Будет страховать центр поля, как делал Головин. И сможет присматривать за обороной, если Мойзес окажется выше в атаке. ЦСКА Федотова не был плохой командой, но после второго места в РПЛ откатились, что привело к замене наставника. И беда ведь не в тренере, а в отсутствии былого статуса фаворита.