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Суперкубок России могут показать в других странах

вчера, 14:52

РФС ведёт переговоры о показе Суперкубка России, в котором сразятся «Зенит» и «Краснодар», в других странах.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова:

Сейчас ведём переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:14
В Бразилии и Колумбии иогут посмотреть. Да и в Сербии на Эраковича.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 17:12
Скорее всего, в Бразилии и Колумбии.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:08
Белоруссия, Эритрея, Корея, Гондурас ...
lotsman
lotsman
вчера в 14:59
Показывать то может и будут, только каналы, на которых показывать будут, будет кто нибудь включать? Я лично сомневаюсь, что все прильнут к экранам телевизоров.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:56

В РФС рассказали, какие страны могут показать матч за Суперкубок России.

Трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар». Встреча состоится 13 июля.

– По Кубку мы ждем цифры от исследовательской компании. Они должны быть в ближайшее время.

Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия.

– Учитывая состав участников, матч будет показан в Бразилии?

– Думаю, что да, у них есть стабильный интерес к нашему футболу, – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.
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