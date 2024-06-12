Суперкубок России могут показать в других странах

РФС ведёт переговоры о показе Суперкубка России, в котором сразятся «Зенит» и «Краснодар», в других странах.
Об этом сообщила заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова:
Сейчас ведём переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия.
В РФС рассказали, какие страны могут показать матч за Суперкубок России.
Трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар». Встреча состоится 13 июля.
– По Кубку мы ждем цифры от исследовательской компании. Они должны быть в ближайшее время.
Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия.
– Учитывая состав участников, матч будет показан в Бразилии?
– Думаю, что да, у них есть стабильный интерес к нашему футболу, – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.
В РФС рассказали, какие страны могут показать матч за Суперкубок России.
Трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар». Встреча состоится 13 июля.
– По Кубку мы ждем цифры от исследовательской компании. Они должны быть в ближайшее время.
Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия.
– Учитывая состав участников, матч будет показан в Бразилии?
– Думаю, что да, у них есть стабильный интерес к нашему футболу, – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.