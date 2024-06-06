«Матч ТВ» купил телеправа на Суперкубок России

«Матч ТВ» будет транслировать Суперкубок России в ближайшие 3 года.

Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин:

Очень рады, что Российский футбольный союз доверил нам трансляцию Суперкубка России по футболу на три следующих года. Игры за Суперкубок России всегда получаются драматичными и интересными для любого российского футбольного болельщика. Уже в июле нас ждет потрясающая игра между «Зенитом» и «Краснодаром», тем более она пройдет после такого сезона. Ну, а кроме того, для болельщиков Суперкубок — это трепетный момент, который означает конец томительного межсезонья и возвращение большого российского футбола на стадионы и экраны их телевизоров.