Стало известно, кто прокомментирует первые матчи Евро-2024.
Германия — Шотландия — Роман Нагучев
Испания — Хорватия — Константин Генич
Италия — Албания — Станислав Минин
Словения — Дания — Роман Трушечкин
Сербия — Англия — Александр Неценко
Стало известно, кто прокомментирует первые матчи Евро-2024.
Германия — Шотландия — Роман Нагучев
Испания — Хорватия — Константин Генич
Италия — Албания — Станислав Минин
Словения — Дания — Роман Трушечкин
Сербия — Англия — Александр Неценко
Сегодня под укроп, хрен (прошу не путать с членом), сельдерей, чесночок посолил пятилитровую кастрюльку огурцов с надеждой заполучить к открытию ЕВРО-24 малосольные, хрустящие...
В крайнем случае звук можно и убавить))
Сегодня под укроп, хрен (прошу не путать с членом), сельдерей, чесночок посолил пятилитровую кастрюльку огурцов с надеждой заполучить к открытию ЕВРО-24 малосольные, хрустящие...
В крайнем случае звук можно и убавить))
А вообще, современные коментаторы это нечно...
А вообще, современные коментаторы это нечно...