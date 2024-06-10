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Стало известно, кто прокомментирует первые матчи Евро-2024

вчера, 21:36

Стало известно, кто прокомментирует первые матчи Евро-2024.

Германия — Шотландия — Роман Нагучев

Испания — Хорватия — Константин Генич

Италия — Албания — Станислав Минин

Словения — Дания — Роман Трушечкин

Сербия — Англия — Александр Неценко

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:11
Есть, отставить!!!
Привет, Алексей!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:09
Отставить упаднические комментарии!
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:08
Полность поддерживаю!
Capral
Capral
вчера в 22:53
Если здоровье позволит- посещу один из матчей в Штутгарте...
Не каждый раз такое событие в Германии. Кто его знает, доживу ли, до следующего форума...
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:56
Приветствую Вас,Олег! Вкусняшки к турниру подготавливаете?!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:54
Роман Нагучев ассоциируется у меня с его легендарным "ой блЯстяще!" ))))
А вообще, современные коментаторы это нечно...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:48
Шнякина нет в списке уже хорошо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:45
Будем толерантны и мужественны - все матчи смотрим не выключая звук!
Сегодня под укроп, хрен (прошу не путать с членом), сельдерей, чесночок посолил пятилитровую кастрюльку огурцов с надеждой заполучить к открытию ЕВРО-24 малосольные, хрустящие...
В крайнем случае звук можно и убавить))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:41
А по мне бы лучше бы их не было совсем. пусть шум стадиона будет, а остальное я и сам увижу и услышу и пойму. Мне их мнение не интересно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
Гость
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