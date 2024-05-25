Матч «Краснодар» — «Динамо» не будет перенесён

Как сообщает «Матч ТВ», угрозы переноса матча «Краснодар» — «Динамо» из-за погодных условий нет.
Могут произойти лишь корректировки в расписании развлекательной программы.
Напомним, сегодня в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает «Матч ТВ», угрозы переноса матча «Краснодар» — «Динамо» из-за погодных условий нет.
Могут произойти лишь корректировки в расписании развлекательной программы.
Напомним, сегодня в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение.
upd. Да че там, давайте сразу технарь Краснодару влепим, а все голы технаря Тюкавину запишем. Че бы и нет?
upd. Да че там, давайте сразу технарь Краснодару влепим, а все голы технаря Тюкавину запишем. Че бы и нет?