Матч «Краснодар» — «Динамо» не будет перенесён

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вчера, 13:01

Как сообщает «Матч ТВ», угрозы переноса матча «Краснодар» — «Динамо» из-за погодных условий нет.

Могут произойти лишь корректировки в расписании развлекательной программы.

Напомним, сегодня в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение.