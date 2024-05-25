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Матч «Краснодар» — «Динамо» не будет перенесён

вчера, 13:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Как сообщает «Матч ТВ», угрозы переноса матча «Краснодар» — «Динамо» из-за погодных условий нет.

Могут произойти лишь корректировки в расписании развлекательной программы.

Напомним, сегодня в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:34
Матч состоится в любую погоду.. Вперёд фк КРАСНОЛАР !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:38
Давайте Зениту золотые медали вручим...а этот матч потом...по осени как нибудь сыграют...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:01
РФС как всегда некомпетентна. Ничего не хотят делать. Почему нельзя перенести матч и провести его в нормальную погоду? Зачем подвергать людей опасности? Ничего не мешало перенести эту игру и игру Зенита с Ростовом, они не влияют на остальные матчи тура.
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:13
Обе команды против отмены матча.)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:03, ред.
А, проблем нет. Крыши местами срывает, окна выбивает, а на поле значит от урагана проблем не будет? Да нам всем давно ясно, что в РФС не только инспекторы клоуны, еще со времен делегаций в УЕФА и попыток договориться ясно было

upd. Да че там, давайте сразу технарь Краснодару влепим, а все голы технаря Тюкавину запишем. Че бы и нет?
Гость
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