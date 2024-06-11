В сборной Казахстана высказались о возможном матче с командой России

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов оценил перспективы проведения контрольного матча местной национальной команды со сборной России.

У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока все находится на стадии переговоров. Наша сборная всегда хотела бы получать такие практики, как игры с российской командой. Динамика такова: мы сыграли с Арменией, завтра матч с Азербайджаном, а с Россией сыграть нам еще интереснее.