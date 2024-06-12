Решения VAR на Евро-2024 будут подробно объясняться на экранах стадионов

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что зрители во время чемпионата Европы 2024 года будут получать более подробную информацию о решениях арбитров при использовании VAR, чем раньше.
Технические объяснения решений после видеопросмотра будут показаны на огромных экранах на стадионах.
Он привёл пример того, какую информацию получат зрители:
Пенальти, игра рукой. Девятый номер сборной Германии коснулся мяча левой рукой, которая находилась в неестественном положении, над плечом и в стороне от тела.
Также Розетти добавил, что к судьям за объяснением решений смогут обращаться только капитаны команд. Другие игроки, которые станут требовать больше информации или оспаривать действия арбитров, будут получать предупреждения.
Я с ними 2,5 года работал на возведении окрасочного оборудования на одном из автогигантов РФ, и скажу о них следующее. Любое новшество немец внедряет в жизнь тыщу раз подумав и перепроверив свою идею заранее, моделируя, анализируя и просчитывая все возможные и даже невозможные (!) варианты.
Не исключено конечно развитие событий и по твоему сценарию, но думаю это будет только на первых порах, ибо такой умный, практичный народ и на этот счёт свой план по коррекции имеет.
В общем, давай подождем с критикой. Практика - критерий истины.
Я с ними 2,5 года работал на возведении окрасочного оборудования на одном из автогигантов РФ, и скажу о них следующее. Любое новшество немец внедряет в жизнь тыщу раз подумав и перепроверив свою идею заранее, моделируя, анализируя и просчитывая все возможные и даже невозможные (!) варианты.
Не исключено конечно развитие событий и по твоему сценарию, но думаю это будет только на первых порах, ибо такой умный, практичный народ и на этот счёт свой план по коррекции имеет.
В общем, давай подождем с критикой. Практика - критерий истины.