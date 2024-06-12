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Решения VAR на Евро-2024 будут подробно объясняться на экранах стадионов

вчера, 22:37

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что зрители во время чемпионата Европы 2024 года будут получать более подробную информацию о решениях арбитров при использовании VAR, чем раньше.

Технические объяснения решений после видеопросмотра будут показаны на огромных экранах на стадионах.

Он привёл пример того, какую информацию получат зрители:

Пенальти, игра рукой. Девятый номер сборной Германии коснулся мяча левой рукой, которая находилась в неестественном положении, над плечом и в стороне от тела.

Также Розетти добавил, что к судьям за объяснением решений смогут обращаться только капитаны команд. Другие игроки, которые станут требовать больше информации или оспаривать действия арбитров, будут получать предупреждения.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:46, ред.
Ответь мне на один вопрос. Почему немцы такие, как ты их описАл, а у нас всё делается через одно всем известное место ? Почему у них автобаны появились ещё до в*йны, а у нас их кот наплакал, да и те ремонтируются через каждые два года.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:36
На всех языках мира ?...
ABir
ABir
сегодня в 09:08
Вообще скоро судьи через микрофон будут комментировать весь матч и трактовать все моменты, как комментаторы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:40
Правильное решение,будет неплохо все увидеть.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:27
Идея в принципе неплохая, но минус её в том, что это может заметно удлинить время матча. Посмотрим, как это будет реализовано на практике.
4w4retpnsqnd
4w4retpnsqnd
сегодня в 05:12
Долго думали, что бы придумать очевидные вещи.
yt2ma2q2yz3a
yt2ma2q2yz3a
сегодня в 04:46
Ну вот и славно, давно бы так
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Ты вообще в своей жизни общался с немцами, Юрий?
Я с ними 2,5 года работал на возведении окрасочного оборудования на одном из автогигантов РФ, и скажу о них следующее. Любое новшество немец внедряет в жизнь тыщу раз подумав и перепроверив свою идею заранее, моделируя, анализируя и просчитывая все возможные и даже невозможные (!) варианты.
Не исключено конечно развитие событий и по твоему сценарию, но думаю это будет только на первых порах, ибо такой умный, практичный народ и на этот счёт свой план по коррекции имеет.
В общем, давай подождем с критикой. Практика - критерий истины.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:17
Это всего лишь пример того, каким способом будет доноситься информация до зрителя. Разумеется, никакого Маншафта не было. Пример будущего озвучивания решения арбитра. На мой взгляд, превращают футбол в шапито, т.е. бродячий цирк. Только с мячом.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 00:07
И это здорово.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:37, ред.
... И в пример виновника пенальти привели игрока сборной - хозяйки Евро ( немца). Интересно, когда это немецкий игрок Маншафт в своей штрафной рукой в мяч играл ? Напомните мне, если кто знает подобный случай.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:32, ред.
Двумя руками "за". На трибунах и у телевизоров сидят малые дети и полоумные старики. Первые только знакомятся с азами футбола, вторые из-за деменции ничего не соображают и думают, что пришли смотреть художественную гимнастику. Эти две категории болельщиков просто нуждаются в нововведении.
Futurista
Futurista
вчера в 23:31
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:11, ред.
20-й век
- Пойду на стадион футбол посмотрю

21-й век
- Пойду на стадион табло почитаю
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 23:10
социально - цифровые чудаки, можно было лучше придумать, всем присутствующим рассылаются смс с подробными отчётами
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:46
Решения VAR на Евро-2024 будут подробно объясняться на экранах стадионов

Scorp689
Scorp689
вчера в 22:45
Видимо таймы будут минут по 60...
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