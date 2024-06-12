Решения VAR на Евро-2024 будут подробно объясняться на экранах стадионов

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вчера, 22:37

Глава судейского комитета УЕФА заявил, что зрители во время чемпионата Европы 2024 года будут получать более подробную информацию о решениях арбитров при использовании VAR , чем раньше.

Технические объяснения решений после видеопросмотра будут показаны на огромных экранах на стадионах.

Он привёл пример того, какую информацию получат зрители:

Пенальти, игра рукой. Девятый номер сборной Германии коснулся мяча левой рукой, которая находилась в неестественном положении, над плечом и в стороне от тела.

Также Розетти добавил, что к судьям за объяснением решений смогут обращаться только капитаны команд. Другие игроки, которые станут требовать больше информации или оспаривать действия арбитров, будут получать предупреждения.