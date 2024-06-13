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«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа»

вчера, 12:42

Российская нефтегазовая компания «Газпром», спонсирующая «Зенит», может стать титульным спонсором турецкого «Бешикташа» с сезона 2024/25.

Стороны уже проводили переговоры в прошлом году.

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Бешикташ  Зенит
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ fv59m9jr5fhj (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
"Торпедо" (Москва), который является одним из старейших клубов нашей страны. В этом году, 24 августа исполняется 100-летие со дня его основания. Легендарность московского "Торпедо" связана прежде всего с легендарными футболистами, игравшими в этом клубе, в том числе и с легендарным Эдуардом Стрельцовым, прославившемся играми за этот клуб и сборную СССР. Именем Эдуарда Стрельцова назван стадион "Торпедо" и которому установлен памятник у входа на стадион. В мировой футбольной прессе того времени Стрельцова называли "Русский Пеле". О легендарном клубе "Торпедо" написано много статей, вот одна из них: "Футбольная драма: как легендарному "Торпедо" вернуться из небытия" История легендарного футбольного клуба «Торпедо» не только красива, но и драматична. Команда завода имени Лихачева (ЗИЛ) никогда не имела всесоюзного покровителя вроде армии у ЦСКА или МВД у «Динамо», но сумела воспитать целую плеяду звезд мировой величины во главе с Эдуардом Стрельцовым, именем которого и назван стадион на Восточной улице. Была собрана и солидная коллекция трофеев.." и далее...
https://www.mk.ru/sport/2017/07/11/futbolnaya-drama-kak-legendarnomu-torpedo-vernutsya-iz-nebytiya.html
fv59m9jr5fhj
fv59m9jr5fhj ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:22
А легендарный клуб это какой и в чем его легендарность?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:57, ред.
Нормальная практика государственного криминала страны.

В СССР бы уже расстреляли за подобные помыслы... причем как прямых "патриотов" из Газпрома, так и косвенных.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:29
Воистину " Королевство кривых зеркал" (сказ.). А спроси у того же г-на Миллера, зачем нужно спонсировать турок, облекут ответ в такую удобоваримую форму, что действительно поверишь в то, что "наш" концерн прав. Кто-то спросит, почему в кавычках; отвечу коротко: " Потому".
leo2011-12
leo2011-12
вчера в 16:05, ред.
Убыточный Газпром спонсирует клуб из недружественной натовской страны! Воистину национальное достояние!
Валерыч
Валерыч ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Вы абсолютно правы. И другие в этом плане не лучше.
Просто в этой теме речь идёт конкретно о "Газпроме", собравшемся спонсировать иностранный футбольный клуб, вместо отечественного.
drug01
drug01
вчера в 14:43
Неужели наших достойных команд нет????
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:25
На одном Газпроме свет клином не сошелся. Задайте этот вопрос тысячам московских и других российских компаний, например.
antant1
antant1
вчера в 14:22
Не удивительно, турки давно в фаворе у руководства России
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Что бы запад на изнанку выворачивало, когда Бешикташ в еврокубках будет играть.
Futurista
Futurista
вчера в 13:33
Ну фсё...Бешикташ чемпион )...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:15
А ФК "Факел" помочь слабо?
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:11, ред.
Конечно, давайте будем туркам помогать, у нас-то ведь всё хорошо и никаких проблем нет. Настоящие "патриоты" отечественного футбола, что сказать...?
"Газпром"....А "Торпедо" московскому слабо помочь, чтобы возродить легендарный клуб?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:51
Не пойму, зачем им это нужно?...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:50
Недаром газовый хаб хотят в Турции делать)))
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