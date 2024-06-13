«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа»

Российская нефтегазовая компания «Газпром», спонсирующая «Зенит», может стать титульным спонсором турецкого «Бешикташа» с сезона 2024/25.
Стороны уже проводили переговоры в прошлом году.
Российская нефтегазовая компания «Газпром», спонсирующая «Зенит», может стать титульным спонсором турецкого «Бешикташа» с сезона 2024/25.
Стороны уже проводили переговоры в прошлом году.
"Газпром"....А "Торпедо" московскому слабо помочь, чтобы возродить легендарный клуб?
"Газпром"....А "Торпедо" московскому слабо помочь, чтобы возродить легендарный клуб?