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Трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето составляет 50 млн фунтов

вчера, 18:58

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно сможет потратить максимум 50 млн фунтов стерлингов.

По информации источника, больше средств клуб сможет получить в случае продажи игроков для соответствия требованиям финансового фэйр-плей.

Отмечается, что МЮ ищет нового центрального защитника и нападающего. В сферу интересов клуба входят Жан-Клер Тодибо из «Ниццы», Джэрред Брэнтуэйт из «Эвертона» и Лени Йоро из «Лилля».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 09:32
Бруно вполне может уйти за 35-40 млн, но нужно начинать с 50-60 млн. Если уж собираются продавать. Антони скорее всего также будет стоить, никто не выложит 50-60 млн в таком состоянии за него. А вот Санчо показал себя в ЛЧ с Боруссией Д на него клиенты могут найтись.
50-60 млн стоит Луис Диас.
Да ветераны есть как Каземиро и Варан, они уже костяк не составят в МЮ, если собирать команду. Так как лучшие годы прошли в Реале.
Вообще не пойму логику МЮ, если брали ветеранов, то это подразумевало результат в первый или на второй сезон. Но в тот же момент манки говорят что нужно строить команду. Как строить команду из игроков которые через сезон или два будут играть у арабов?
И как назначали Тен Хага, если знали, что результата в первый или на второй сезон не будет. Я понимаю если бы это был Анчелотти который выжал с Кроссом и Модричем в Реале, зная что с Миланом и с Реалом он выиграл ЛЧ сразу. А что выиграл Тен Хаг? Полуфинал ЛЧ с Аяксом это аргумент? Как-то слабо, чтобы выкидывать столько денег в ТО.
Теперь они сами не знают, что делать с составом и с тренером.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:26
На такие деньги особо состав не усилить. Хватит только, чтобы укрепить одну позицию на поле.
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:53
И с таким бюджетом они еще чего-то от тен Хага требуют? Даже на одного нормального не хватит. Придется многих продать, чтобы бюджет был побольше. Первый кандидат - Каземиро. Варана тоже сплавить надо.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:22
Продать то тоже не кого, хотя бы за НИЖЕ среднего чека. Капризного Санчо только ПСЖ может. Другие уйдут по 10-15млн. Если только Бруну не сплавить за 50-60млн. Игрок вроде толковый, но истерит часто, что не идет на пользу командной игре МЮ.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:19
50 млн)))). А что тогда Рэтклиф вы..живался))), тренеров он ищет, людям пыль в глаза пускал, мол с деньгами пришел, а сам Шаромыга))
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:11
По меркам АПЛ это очень скудный трансферный бюджет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:08
Йоро всеми мыслями в Мадриде, Брентуэйт игрок уровня сборной, британец, так что дёшево его не продадут, даже несмотря на то, что Эвертону нужны продажи. Остается Тодибо....он из Ниццы, а у МЮ и Ниццы один владелец, так что тут самый подходящий вариант, это как переложить деньги из одного своего кармана в другой)))
баск
баск ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:54
Так она и попала, именно против неё они и введены
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:41
пусть менеджеры постараются на продажах заработать средства.
из Эвертона нужно обязательно покупать Брэнтуэйта.
Эвертон некуда не денеться.
им надо погасить долги, или снова снятии очков грозит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:40
а прикинь, что будет, если мосбиржа под санкции попадет?
баск
баск
вчера в 19:22
Бох с ним, с бюджетом МЮ, тут повеселее новостишка имеется..

После сегодняшнего введения очередного пакета санкций, которые нам,
как известно, "только на пользу", Мосбиржа была вынуждена прекратить торги
$$ и €€. Совсем.

Так что в новом сезоне в РПЛ стоит ждать постепенного развития очередного кипиша, на этот раз с расчётами по большинству новых и незаконченных трансферов, а также действующим личным контрактам многих легов, иностранных тренеров и т.д.
drug01
drug01
вчера в 19:08
Это сумма не очень велика!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:08
А смогут ли продать ненужных?
Гость
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