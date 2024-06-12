Трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето составляет 50 млн фунтов

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вчера, 18:58

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно сможет потратить максимум 50 млн фунтов стерлингов.

По информации источника, больше средств клуб сможет получить в случае продажи игроков для соответствия требованиям финансового фэйр-плей.