Трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето составляет 50 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно сможет потратить максимум 50 млн фунтов стерлингов.
По информации источника, больше средств клуб сможет получить в случае продажи игроков для соответствия требованиям финансового фэйр-плей.
Отмечается, что МЮ ищет нового центрального защитника и нападающего. В сферу интересов клуба входят Жан-Клер Тодибо из «Ниццы», Джэрред Брэнтуэйт из «Эвертона» и Лени Йоро из «Лилля».
из Эвертона нужно обязательно покупать Брэнтуэйта.
Эвертон некуда не денеться.
им надо погасить долги, или снова снятии очков грозит.
из Эвертона нужно обязательно покупать Брэнтуэйта.
Эвертон некуда не денеться.
им надо погасить долги, или снова снятии очков грозит.