Президент «Ниццы» отреагировал на новость о намерении продать клуб

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер прокомментировал информацию о намерении компании INEOS продать клуб. Слова функционера приводит Get Football News France со ссылкой на L’Equipe.

Целью владельца совершенно не является продажа клуба. Если бы клуб был выставлен на продажу, я бы охотно сказал вам об этом, потому что выставлять клуб на продажу — это не убийство и не позор. Но, повторюсь, это не так. Однако если однажды он будет выставлен на продажу, проблем не будет, потому что [клуб] здоров и структурирован.