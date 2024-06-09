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Президент «Ниццы» отреагировал на новость о намерении продать клуб

09 июня 2024, 13:40

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер прокомментировал информацию о намерении компании INEOS продать клуб. Слова функционера приводит Get Football News France со ссылкой на L’Equipe.

Целью владельца совершенно не является продажа клуба. Если бы клуб был выставлен на продажу, я бы охотно сказал вам об этом, потому что выставлять клуб на продажу — это не убийство и не позор. Но, повторюсь, это не так. Однако если однажды он будет выставлен на продажу, проблем не будет, потому что [клуб] здоров и структурирован.

В то же время, как добавляет L’Équipe, источник, близкий к INEOS, подтвердил, что владельцы собираются расстаться с «Ниццей».

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wreuk7t6f9ts
wreuk7t6f9ts
09 июня в 13:45
Найдётся и на Ниццу покупатель, клуб уже состоявшийся
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