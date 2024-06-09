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Владелец «Ромы» заинтересован в покупке «Эвертона»

09 июня 2024, 16:30

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин проявил интерес к приобретению «Эвертона».

По информации источника, в последние дни бизнесмен представил соответствующее предложение Фархаду Мошири, которому в данный момент принадлежит ливерпульский клуб.

Отмечается, что Friedkin Group хочет расшириться, чтобы создать сеть клубов, которые будут связаны с «Ромой».

На покупку «Эвертона» также претендует совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор и два местных предпринимателя — Энди Белл и Джордж Даунинг, которые пытаются привлечь других инвесторов для осуществления сделки.

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Эвертон  Рома
Перевод с gazzetta.it
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Ironigor
Ironigor
09 июня в 16:58
Интересоваться, не значит приобрести ☝️😉
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