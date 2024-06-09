Владелец «Ромы» заинтересован в покупке «Эвертона»

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин проявил интерес к приобретению «Эвертона».
По информации источника, в последние дни бизнесмен представил соответствующее предложение Фархаду Мошири, которому в данный момент принадлежит ливерпульский клуб.
Отмечается, что Friedkin Group хочет расшириться, чтобы создать сеть клубов, которые будут связаны с «Ромой».
На покупку «Эвертона» также претендует совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор и два местных предпринимателя — Энди Белл и Джордж Даунинг, которые пытаются привлечь других инвесторов для осуществления сделки.