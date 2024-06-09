Опубликован список самых дорогих российских игроков

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09 июня 2024, 16:50

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских игроков по итогам обновлений. Возглавил его полузащитник «Монако» . Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Головин сыграл 27 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 6 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красную).

Топ-10 самых дорогих российских игроков по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Александр Головин («Монако») — 30 миллионов евро.

2. («Краснодар») — 20 миллионов евро.

3. («Реал Сосьедад») — 18 миллионов евро.

4. («Динамо») — 16 миллионов евро.

5. («Локомотив») — 11 миллионов евро.

6. ( ЦСКА ) — 11 миллионов евро.

7. («Аталанта») — 10 миллионов евро.

8. ( ЦСКА ) — 9 миллионов евро.

9. («Локомотив») — 8 миллионов евро.

10. («Ростов») — 8 миллионов евро.