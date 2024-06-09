Опубликован список самых дорогих российских игроков

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских игроков по итогам обновлений. Возглавил его полузащитник «Монако» Александр Головин. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Головин сыграл 27 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 6 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красную).
Топ-10 самых дорогих российских игроков по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. Александр Головин («Монако») — 30 миллионов евро.
2. Матвей Сафонов («Краснодар») — 20 миллионов евро.
3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — 18 миллионов евро.
4. Константин Тюкавин («Динамо») — 16 миллионов евро.
5. Максим Глушенков («Локомотив») — 11 миллионов евро.
6. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 11 миллионов евро.
7. Алексей Миранчук («Аталанта») — 10 миллионов евро.
8. Иван Обляков (ЦСКА) — 9 миллионов евро.
9. Сергей Пиняев («Локомотив») — 8 миллионов евро.
10. Данил Глебов («Ростов») — 8 миллионов евро.
Ну и ну. А ведь, именно "физруки" воспитали целую плеяду Величайших советских футболистов, с мировым именем!!! Именно, с "физруками", клубы и сборные страны побеждали на крупнейших мировых и европейских форумах!!! А вот сейчас- действительно физруки- безголовые в российском футболе!!!
Ну и ну. А ведь, именно "физруки" воспитали целую плеяду Величайших советских футболистов, с мировым именем!!! Именно, с "физруками", клубы и сборные страны побеждали на крупнейших мировых и европейских форумах!!! А вот сейчас- действительно физруки- безголовые в российском футболе!!!