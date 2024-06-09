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Опубликован список самых дорогих российских игроков

09 июня 2024, 16:50

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских игроков по итогам обновлений. Возглавил его полузащитник «Монако» Александр Головин. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Головин сыграл 27 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 6 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красную).

Топ-10 самых дорогих российских игроков по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Александр Головин («Монако») — 30 миллионов евро.

2. Матвей Сафонов («Краснодар») — 20 миллионов евро.

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — 18 миллионов евро.

4. Константин Тюкавин («Динамо») — 16 миллионов евро.

5. Максим Глушенков («Локомотив») — 11 миллионов евро.

6. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 11 миллионов евро.

7. Алексей Миранчук («Аталанта») — 10 миллионов евро.

8. Иван Обляков (ЦСКА) — 9 миллионов евро.

9. Сергей Пиняев («Локомотив») — 8 миллионов евро.

10. Данил Глебов («Ростов») — 8 миллионов евро.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 09:58
По рождению он гражданин России. И скорее всего взял второе гражданство Армении когда решил за неё играть. О чём тогда думало наше футбольное руководство непонятно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:52
Скорее он фифти-фифти. Главное не в этом, а в том, что он отличный футболист. С этим не поспоришь. А мог бы играть за РФ, если бы во время подсуетились.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 09:25
Анатолий, день добрый!
Вот что говорит инет: "Эдуард Мкртычевич Сперцян — армянский и российский футболист, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении.

Родился 7 июня 2000 года в Ставрополе."
Capral
Capral ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
09 июня в 23:42, ред.
Техничный, забивной? Будь он англичанином, стоил бы все 100? Вы в самодеятельности не учавствуете?))) Будь он англичанином- вообще ничего бы не забил...

Доброй ночи.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 23:40
Техничный, забивной , молодой, будь он англичанином, стоил бы все 100.
Capral
Capral
09 июня в 22:35
Сенатов.
Я, как раз много знаю, и не только о своей "темнице", но и о футболе- в целом. Вот поэтому, кое-кого, жаба давит...)))
Capral
Capral
09 июня в 21:57
Анатолий КАНДАУРОВ.
Может быть. Но, тот, кому адресован мой пост- всё прекрасно понимает...
Asper
Asper ответ cska1948 (раскрыть)
09 июня в 21:56
Может, потому он по спортивному гражданству перестал быть россиянином?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 июня в 21:49
Capral . Я не знаток Сервантеса и могу ошибиться. Может быть теМницы?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 июня в 21:41, ред.
Безусловно, Юра. Но тогда вопрос. Ты считаешь, что Чалов дешевле Миранчука, а Портал, который учитывает, как ты сам сказал ,все, считает иначе. А мое мнение иногда совпадает с мнением Портала, иногда нет. кстати как у тебя. В чем я неправ.? И еще Юра цены на Портале - это цены предложения. А реальная цена - это та, за которую игрока купят. А из этого списка вряд ли кого купят за указанные цены
И , наконец, Юра, а почему ты решил, что я игрока оцениваю "по своему личному мнению, т.е. без учета объективных критериев. Это неправда. При сопоставлении Миранчука и Чалов я учел многое, втом числе и то, что это игроки разных амплуа и разных позиций и многое что еще.
Capral
Capral
09 июня в 20:27
Отвечу ему, словами Великого Сервантеса: "Что ты видел, монах, кроме своей теплицы"?
Capral
Capral ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
09 июня в 20:24
Тюкавин стоит 30?! Да он и этих денег не стоит!!! Я мечтаю увидеть его в европейской команде, пусть даже не в топовой, и убедиться в своей правоте. То, что ему позволяют в ПЛ России- ни в одной приличной европейской лиге не позволят!!! Он очень примитивный нападающий, а если, против него еще и персонально играть- он и вовсе растворится. Неужели, примитивный российский футбол настолько низко пал, что люди не могут отличить игрока достойного от второстепенного?! Как можно не видеть элементарных вещей? Тюкавин- футбольный простак, не в обиду ему, а только справедливости ради. Человек- лишенный футбольного интеллекта, без футбольного кругозора. Я видел много футболистов уровня Тюкавина, еще в советском футболе, никто из них, большим футболистом не стал...
Capral
Capral
09 июня в 20:14
Анатолий КАНДАУРОВ.
Конечно можно. Представьте, все уйдут, а он останется, и что это будет???
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
09 июня в 20:12
Тюкавина как-то низко оценивают, тридцатку он должен стоить 100%
derrik2000
derrik2000
09 июня в 20:08
Я, вот, всё думаю: а когда ФУТБОЛ (да и, вообще, СПОРТ) стал БАЗАРОМ?
У нас, по крайней мере?
С момента "начала возрождения России"?
Как-то уже по привычке читаешь эти "новости с базара" и становится грустно, что всех сейчас оценивают только баблом и ничем иным, а мы на это смотрим, как на само собой разумеющейся. ((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 июня в 20:00
Юра, не надо свои симпатии и антипатию монетизировать. Я лично считаю, что Чалов выше Миранчука, а Глушенков выше Чалова. И Обляков стоит 9. Почему я не имею права так считать?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 июня в 19:58
CapralCapral . Я пока не собираюсь уходить, Можно?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
09 июня в 19:57
Володя. привет. Ты меня извини, что я вмешался. Но заголовок "список самых дорогих РОССИЙСКИХ игроков" , именно российских, а не из РПЛ. Но ведь Сперцян не российский игрок. Н так ли?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
09 июня в 19:30
Очень странно. Но еще, более странно, или, даже безумно, то, что на Захаряна такая цена!!! Просто, непостижимо...
cska1948
cska1948
09 июня в 19:28
Странно, что в этом списке нет Сперцяна.
Capral
Capral
09 июня в 19:07
    Capral
    Capral
    09 июня в 18:46, ред.
    Есть физруки, которые мозгами еще в СССР...
    Ну и ну. А ведь, именно "физруки" воспитали целую плеяду Величайших советских футболистов, с мировым именем!!! Именно, с "физруками", клубы и сборные страны побеждали на крупнейших мировых и европейских форумах!!! А вот сейчас- действительно физруки- безголовые в российском футболе!!!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    09 июня в 18:05
    Какие ещё тридцать миллионов?
    Mi6
    Mi6
    09 июня в 18:00
    Испортил Гинер Фёдору жизнь, когда то и двадцатку стоил…
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    09 июня в 17:47
    Ни одного Спартаковца, эх
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Варвар7 (раскрыть)
    09 июня в 17:45
    У нас нет детских тренеров. Их просто нет. Есть физруки, которые мозгами еще в СССР. Нет нормальных полей, нет инфраструктуры, детские команды играют на результат, хотя результат в детском возрасте вообще не важен.
    Варвар7
    Варвар7
    09 июня в 17:07
    После не сложных арифметических действий - общая цена 10 самых дорогих наших игроков 141 млн евро, а для сравнения к примеру трансферная стоимость того же Фодена 150 млн евро , риторический вопрос - неужели у нас всё так плохо ? )))
    sv_1969
    sv_1969
    09 июня в 17:03
    Саня то понятно... А вот Арсенчик 18 млн...
    Elliada_
    Elliada_ ответ Шуnя771 (раскрыть)
    09 июня в 16:55
    Нет, их могут купить на сдачу от нормальных трансферов.
    Шуnя771
    Шуnя771
    09 июня в 16:52
    Это со скидкой ?)
    Гость
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