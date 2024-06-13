«Боруссия» Дортмунд объявила об уходе Терзича

Пресс-служба «Боруссии» Дортмунд объявила об Эдина Терзича с должности главного тренера клуба.
Специалист подал в отставку, руководство команды приняло её. Под руководством Терзича «шмели» выиграли Кубок Германии в 2021 году, заняли второе место в Бундеслиге в сезоне 2022/23 и вышли в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
В ЛЧ будет Барса которую будет тренировать Флик, ПСЖ может найдёт свою игру, Реал может усилиться, МС как обычно фаворит, Интер, Атлетико. Пройти такие команды уже будет сложно.
Возможно какая-то из команд сменит тренера в следующем сезоне (Челси, Ньюкасл, МЮ, Бавария, Ювентус, Ливерпуль), если тренеры провалятся и тогда Терзич сможет использовать шанс. Терзич все правильно делает, если хочет в топ клуб, а ждать когда его заберут из Боруссии Д это сложно.
В ЛЧ будет Барса которую будет тренировать Флик, ПСЖ может найдёт свою игру, Реал может усилиться, МС как обычно фаворит, Интер, Атлетико. Пройти такие команды уже будет сложно.
Возможно какая-то из команд сменит тренера в следующем сезоне (Челси, Ньюкасл, МЮ, Бавария, Ювентус, Ливерпуль), если тренеры провалятся и тогда Терзич сможет использовать шанс. Терзич все правильно делает, если хочет в топ клуб, а ждать когда его заберут из Боруссии Д это сложно.