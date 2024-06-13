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«Боруссия» Дортмунд объявила об уходе Терзича

вчера, 14:22

Пресс-служба «Боруссии» Дортмунд объявила об Эдина Терзича с должности главного тренера клуба.

Специалист подал в отставку, руководство команды приняло её. Под руководством Терзича «шмели» выиграли Кубок Германии в 2021 году, заняли второе место в Бундеслиге в сезоне 2022/23 и вышли в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 22:11
Тренер неопытный, команда при нем бесхребетная. Хорошее развитие событий для Боруссии, нужен новый тренер.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:41, ред.
Ура. Абсолютно правильное решение. Терзич - немецкий Семак и не тренер большого клуба. Боруссия вышла в финал не благодаря его таланту. Терзич просто не мешал этому случится. Также в прошлом году он не помешал Баварии взять очередное золото.

Нужно искать настоящего специалиста, а не того, кто будет числиться на ставке тренера.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:43, ред.
Если в этом сезоне не было ажиотажа вокруг фигуры Терзича, когда он дошёл до финала ЛЧ, то в следующем сезоне выжать тот же результат в ЛЧ маловероятно. А в Бундеслиге не все понятно, хотя Бавария с приходом Компани скорее всего ослабла, чем стала сильнее.
В ЛЧ будет Барса которую будет тренировать Флик, ПСЖ может найдёт свою игру, Реал может усилиться, МС как обычно фаворит, Интер, Атлетико. Пройти такие команды уже будет сложно.
Возможно какая-то из команд сменит тренера в следующем сезоне (Челси, Ньюкасл, МЮ, Бавария, Ювентус, Ливерпуль), если тренеры провалятся и тогда Терзич сможет использовать шанс. Терзич все правильно делает, если хочет в топ клуб, а ждать когда его заберут из Боруссии Д это сложно.
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:04
Тренер, выведший клуб не очень сильный по составу и не очень богатый по бюджету, даже по меркам Бундеслиги, в финал Лиги Чемпионов, точно без работы не останется. Это - огромное достижение.Теперь Терзичу отрыта дорога даже в топ-клубы.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:38
    STVA 1
    STVA 1 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 14:52
    согласен с Вами! думаю он много раз подумал преже чем уйти
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 14:52
    Спасибо за прояснения моих сомнений.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 14:37
    Терзич ведь сам ушёл, а нужно уходить достойно. Понятно что состав Боруссии Д хватит на один сезон, с учётом того что шмели не любят усиляться качественно или на большую сумму в ТО. Поэтому нет большого смысла Терзичу оставаться его вполне могут пригласить топ клубы. А в следующем сезоне варианты будут.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:26
    Странно. Команда выступила в целом успешно. с учётом набора игроков.
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