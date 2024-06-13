«Боруссия» Дортмунд объявила об уходе Терзича

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вчера, 14:22

Пресс-служба «Боруссии» Дортмунд объявила об с должности главного тренера клуба.

Специалист подал в отставку, руководство команды приняло её. Под руководством Терзича «шмели» выиграли Кубок Германии в 2021 году, заняли второе место в Бундеслиге в сезоне 2022/23 и вышли в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне.