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Садыгов: «Главный тренер „Химок“ — Талалаев, никто его не уволил»

вчера, 20:51

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», заявил, что Андрей Талалаев остаётся на посту главного тренера команды.

10 июня журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что Талалева уволили из подмосковного клуба.

Я не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер — Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошёл такой слух. Надо спросить у Карпова, откуда у него такой источник. Все журналисты оборвали телефон.

Если там что‑то случилось в моё отсутствие или отсутствие Андрея Викторовича (Талалаева), выясним в ближайшее время. Я сейчас не в Москве.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 09:25
Если окажется, что Садыгов прав, то тогда надо увольнять Карпова.
lotsman
lotsman
вчера в 22:52
Его уволили журналисты, запустив утку.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:21
Интересно, под кого Химки лягут в рпл
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:13
Ну и хорошо. Информация из первых рук
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:33
Сейчас Иван Карпов и Друг Вендела сидят и новые небылицы выдумывают...
А мы их потом читаем...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:29
Ну посмотрим кто врет!И Карпов может и Садыгов
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:25
- Видать главный спонсор включился. Он-то сейчас точно разберётся, кто, куда, и почему, без его спроса. Молодец! Наведи порядок!
zc834armkb2y
zc834armkb2y
вчера в 21:10
А я думаю что Талалаев столько сделал вХимка что способен работать там дальше
fprm3fc9rrre
fprm3fc9rrre
вчера в 20:56
Ничего хорошего для Химок в этом нет, Талалаев не тренер для РПЛ.
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