Садыгов: «Главный тренер „Химок“ — Талалаев, никто его не уволил»

Бизнесмен , поддерживающий «Химки», заявил, что остаётся на посту главного тренера команды.

10 июня журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что Талалева уволили из подмосковного клуба.

Я не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер — Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошёл такой слух. Надо спросить у Карпова, откуда у него такой источник. Все журналисты оборвали телефон.

Если там что‑то случилось в моё отсутствие или отсутствие Андрея Викторовича (Талалаева), выясним в ближайшее время. Я сейчас не в Москве.