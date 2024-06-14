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Чемпионат Европы 2024 года может принести Германии более 1 млрд долларов

вчера, 15:47

За счёт иностранных туристов во время Евро-2024 Германия может заработать 1,07 млрд долларов.

По данным исследователя Джерома Вольфа, наибольшие доходы получат секторы гостиничного бизнеса и розничной торговли продуктами питания в стране. Во время турнира ожидается прибытие более 600 тысяч иностранных туристов.

Министерство экономики Германии ожидает временного подъёма в потребительской сфере после очень низких розничных продаж в этом году, но не в такой степени, как это было во время чемпионата мира 2006 года.

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Перевод с reuters.com
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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:07
Плановая прибыль = Плановая выручка – Плановые затраты.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:17
Цыплят по осени считают
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:00
Чтобы Германии побольше заработать ей нужно пораньше вылететь, чего не желаю
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:36
На пиве наверное будут зарабатывать...:)))
311
311
вчера в 16:01
Потом хрен выгонишь
Гость
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