Чемпионат Европы 2024 года может принести Германии более 1 млрд долларов

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вчера, 15:47

За счёт иностранных туристов во время Евро-2024 Германия может заработать 1,07 млрд долларов.

По данным исследователя Джерома Вольфа, наибольшие доходы получат секторы гостиничного бизнеса и розничной торговли продуктами питания в стране. Во время турнира ожидается прибытие более 600 тысяч иностранных туристов.

Министерство экономики Германии ожидает временного подъёма в потребительской сфере после очень низких розничных продаж в этом году, но не в такой степени, как это было во время чемпионата мира 2006 года.