УЕФА не разрешил проносить флаги России на все матчи Украины на Евро-2024

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вчера, 19:32

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) сообщили о запрете российских флагов на всех матчах сборной Украины во время Евро-2024.

Уведомляем, что российские флаги не будут допущены до всех матчей сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности.

Ранее флаги России были замечены на играх чемпионата Европы. 16 июня болельщики сборной Сербии во время встречи с Англией вывесили на трибунах российский флаг.