Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЕвро-2024

УЕФА не разрешил проносить флаги России на все матчи Украины на Евро-2024

вчера, 19:32

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили о запрете российских флагов на всех матчах сборной Украины во время Евро-2024.

Уведомляем, что российские флаги не будут допущены до всех матчей сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности.

Ранее флаги России были замечены на играх чемпионата Европы. 16 июня болельщики сборной Сербии во время встречи с Англией вывесили на трибунах российский флаг.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Кварацхелию отвлекли от Евро-2024. Отец и агент футболиста поссорились с боссом «Наполи»
Вчера, 15:56Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Тадич: «Я должен был отыграть все 90 минут»
Вчера, 13:49
Горшков и Солдатенков отсутствуют на медосмотре «Крыльев Советов»
Вчера, 10:38
Министр спорта Татарстана рассказал о целях «Рубина» в новом сезоне
Вчера, 09:46
Роналдиньо назвал игру сборной Бразилии позорной. Оказалось, всех жёстко разыграл
16 июняВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии1
Орёл-предсказатель «дал прогноз» на матч Сербии и Англии
16 июня Фото
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 