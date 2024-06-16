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Орёл-предсказатель «дал прогноз» на матч Сербии и Англии

вчера, 10:15
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сегодня сборная Сербии сыграет с командой Англии на Евро-2024.

Африканский каменный орёл по кличке Honey дал прогноз на этот матч. Птица выбрала английский флаг, который держал один из участников эксперимента.

Сообщается, что Honey также умеет безошибочно предсказывать погоду.

Орёл-предсказатель «дал прогноз» на матч Сербии и Англии

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
c4njb7wz4rea
c4njb7wz4rea
вчера в 12:14
Если победы Англии не будет, то на шашлык его.
Capral
Capral
вчера в 12:13
А вот в Англии резко критикуют сборную своей страны, особенно, после недавнего поражения в товарняке от Исландии! Болельщики британской сборной опасаются за игру своей команды, называя её- униженной и осмеянной.

Сам, Кейн написал следущее, после поражения от Исландии: "Это не тот результат, который мы хотели и не та игра, которую ждали, но каждая игра- это новый урок, который делает нас сильней".
683ajsxxnvkv
683ajsxxnvkv
вчера в 12:02
Тут хоть орел, хоть козел, против футбола не попрешь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:02
А к бабке гадалке не ходили ☝️😜
z8cw4y6n6fjp
z8cw4y6n6fjp
вчера в 10:57
Тут и без орла всё ясно, большинство такой исход предскажут
Вещий
Вещий
вчера в 10:51
Если Сербы выиграют, то этого предсказателя в суп отправят...:))))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:43
Будет прикольно если сыграют в ничью или проиграет Англия !
Capral
Capral
вчера в 10:24
И без орла понятно.
Гость
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