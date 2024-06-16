Орёл-предсказатель «дал прогноз» на матч Сербии и Англии

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вчера, 10:15

Сегодня сборная Сербии сыграет с командой Англии на Евро-2024.

Африканский каменный орёл по кличке Honey дал прогноз на этот матч. Птица выбрала английский флаг, который держал один из участников эксперимента.

Сообщается, что Honey также умеет безошибочно предсказывать погоду.