Орёл-предсказатель «дал прогноз» на матч Сербии и Англии

Сегодня сборная Сербии сыграет с командой Англии на Евро-2024.
Африканский каменный орёл по кличке Honey дал прогноз на этот матч. Птица выбрала английский флаг, который держал один из участников эксперимента.
Сообщается, что Honey также умеет безошибочно предсказывать погоду.
Сам, Кейн написал следущее, после поражения от Исландии: "Это не тот результат, который мы хотели и не та игра, которую ждали, но каждая игра- это новый урок, который делает нас сильней".
Сам, Кейн написал следущее, после поражения от Исландии: "Это не тот результат, который мы хотели и не та игра, которую ждали, но каждая игра- это новый урок, который делает нас сильней".