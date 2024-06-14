Свадьба де Лигта и поездка Дзюбы в Китай. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Халк даже в свободное от работы время занимается спортом — любит кататься на велосипедах.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сыграл свадьбу.
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов уехал на отдых в Италию.
Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт сыграл свадьбу. Возможно, это его последнее лето в Мюнхене.
Милота дня. Голкипер ЦСКА Илья Помазун показал своего верного товарища.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отдыхает со своей женой в Бразилии.
Легенда болгарского футбола Христо Стоичков похвастался уловом.
Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди посетил Колизей.
Великий Роналдиньо показал фото с сыном.
Нападающий «Реала» Родриго посетил Диснейленд.
Артем Дзюба съездил в гости к Леониду Слуцкому.
Стиляга дня. Бывший форвард «Кубани» Джибриль Сиссе.
Игрок «Борнмута» Джастин Клюйверт сделал предложение своей девушке.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне взобрался на высоту со своей женой.
Деле Алли встретил необычных болельщиков в Японии.
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала решил понырять со своей невестой.
На этом наш выпуск завершен! Хороших выходных, друзья! Берите пример с Федерико Бернардески.