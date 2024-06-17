Министр спорта Татарстана рассказал о целях «Рубина» в новом сезоне

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов дал комментарий касательно целей «Рубина» в следующем сезоне.

Команда уже показывает зубы, особенно это было видно в финальной части чемпионата. Другие команды РПЛ с «Рубином» уже считаются, мы влились в элиту, как я считаю. Команда обросла мускулами.

Поэтому был дан карт‑бланш тренеру, продлен контракт. Мы в Татарстане всегда ставим самые высокие цели, посмотрим, как выступит команда в следующем сезоне. В межсезонье сложно что‑либо прогнозировать. Посмотрим, с каким настроением команда начнет сезон. Но, думаю, будем бороться за верхние места в чемпионате России, хотя бы за топ‑5.