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Министр спорта Татарстана рассказал о целях «Рубина» в новом сезоне

вчера, 09:46

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов дал комментарий касательно целей «Рубина» в следующем сезоне.

Команда уже показывает зубы, особенно это было видно в финальной части чемпионата. Другие команды РПЛ с «Рубином» уже считаются, мы влились в элиту, как я считаю. Команда обросла мускулами.

Поэтому был дан карт‑бланш тренеру, продлен контракт. Мы в Татарстане всегда ставим самые высокие цели, посмотрим, как выступит команда в следующем сезоне. В межсезонье сложно что‑либо прогнозировать. Посмотрим, с каким настроением команда начнет сезон. Но, думаю, будем бороться за верхние места в чемпионате России, хотя бы за топ‑5.

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Рубин
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:00
Шуnя771Шуnя771. Олег , я думая , что в связи с распродажей ведущих и Краснодар и Локо вылетят из первой пятерки.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:37, ред.
А кого из ТОП - 5 они хотят вытеснить?
Там ещё на шестом месте ЦСКА, которых это 100%% не устраивает...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:53
Эта речь министра спорта свидетельство того, что Рубин - государственный клуб , сидит на госбюджете. Министры спорта Москвы и Краснодарского края не ставят задачи Спартаку и Краснодару, т.к. эти клубы частные.
3qkdntzq7shb
3qkdntzq7shb
вчера в 11:30
Рубин всегда был сложной командой для любого соперника, наверняка, эти цели по силам команде.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:22
Пора фк РУБИН медали получить - любого достоинства..
lotsman
lotsman
вчера в 11:21
Цели поставлены, направление определено, осталось всё это реализовать.
Jocket
Jocket
вчера в 11:03
Цели вполне реальные, наверняка, Рубин их добьется.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:39
Надо будет покупать игроков
shlomo
shlomo
вчера в 10:25
Ну что, цели понятны, но нужны финансы для усиления....
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:25
Войти в топ-5 "Рубину" в следующем сезоне РПЛ вполне по силам.
А если ещё и усиление хорошее будет, то могут и за медали побороться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:17
Дело за малым - постараться выполнить поставленные цели.)
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