Роналдиньо назвал игру сборной Бразилии позорной. Оказалось, всех жёстко разыграл

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вчера, 16:38

Технично обвёл миллионы фанатов.

Роналдиньо размазал сборную Бразилии

В отличие от своего тезки Роналдо, который разбогател ещё сильнее после завершения футбольной карьеры, Роналдиньо потратил почти все миллионы. Бразилец был на грани банкротства. Жизнь на широкую ногу, иногда с двумя женщинами одновременно, не делает твои банковские счета крупнее. Пропил состояние, если коротко. И многие подумали, что Роналдиньо решил о себе напомнить, когда выдал послание года:

Ребята, с меня хватит. Я умываю руки. Это печальный момент для тех, кто любит бразильский футбол. Трудно найти силы для просмотра матчей. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, у неё нет солидных лидеров, в основном средние футболисты. Я слежу за футболом с детства, ещё до того, как поверил в возможность стать профессионалом. И никогда не видел такого плачевного состояния. Не хватает любви к желтой майке, не хватает решимости. А самый главный дефицит – футбол. Повторяю: наши выступления были одними из худших, которые доводилось видеть. Позор. Поэтому я заявляю здесь о своем отказе. Не будут смотреть матчи КОНМЕБОЛ Кубка Америки и праздновать победы.

Зажег, правда? Всё было идеально до последнего предложения. Пиарщики Роналдиньо прокололись, когда влепили полное название турнира КОНМЕБОЛ и поставили знак «торговая марка» к Кубку Америки, словно это рекламное сообщение, а не крик души. И это рекламное сообщение. Ведь дальше последовал финт ушами. Роналдиньо вас нагло обманывает. Это не его слова и выводы о сборной Бразилии. Он будет смотреть поединки ближайшего Кубка Америки.

Футболист привлек внимание к волне хейта

Роналдо и Неймар играют в покер. Роналдиньо не так хорош в комбинаторике и не настолько смышленый за полем. Зато у него есть вкус, а теперь ещё и команда помощников. Оказалось, что интервью, в котором футболист разносит сборную Бразилии, а также заявление выше – финт, розыгрыш и реклама. Зато крутость техничной комбинации в том, что многие бразильцы поддержали «выводы Роналдиньо».

Фанаты писали – правильно сделал, что сказал правду. Красавец, размазал этих кривоногих пижонов, которые двадцать лет не выигрывали чемпионат мира. Кубок Америки? А кому он нужен, если в прошлый раз в Рио-де-Жайнеро уступили извечным врагам из Аргентины? Ди Мария передал Месси первый с 1993 года континентальный трофей «альбиселесте». А что бразильцы? Проигрывают в отборе к ЧМ -2026.

Тренер Анчелотти им отказал. Всё ужасно, дожили до капитана Данило. Или не ужасно? Оказалось, что Роналдиньо троллил публику. Рекламная команда собрала реальные комментарии фанатов о сборной Бразилии. А футболист их использовал, чтобы привлечь внимание к волне хейта, которая становится цунами. Этим финтом Роналдиньо призывает оказать поддержку сборной Бразилии. А сам пост – реклама.

Реклама дезодоранта, название которого все знают. Теперь весело читать комментарии, ведь бразильцы массово сознаются – Роналдиньо прошел их на словесном дриблинге. Поверили на слово хитрецу и его «критике». Дальше футболист заявил, что никогда не откажется от поддержки «селесао». Молодым футболистам нужны полные трибуны, чтобы появилась уверенность. Также приятно, что привязали хорошее дело.

Роналдиньо на волне популярности его аккаунта – народ бегает проверять, реально ли легенда разнес свою сборную, пиарщики подсветили благотворительный пост. В Бразилии страшное наводнение в регионе Порту-Гранди. Роналдиньо как раз там жил, но его семья в порядке. Зато это самое сильное наводнение в Бразилии за 80 лет, погибло более 100 человек. Финт Роналдиньо поможет собрать им помощь.

Дино будет рекламировать Кубок Америки

Рафинья не догадался, что Роналдиньо троллит. Но вингер «Барселоны» случайно выдал легенду. Сказал, что бывший футболист просил у Винисиуса билеты на Кубок Америки. И даже с такой деталью розыгрыш удачный. Не все увидят разоблачение Роналдиньо, зато сотни миллионов фанатов прочитают его заявления о позоре и средних футболистах. Когда знаменитость на мели, то нужно проявить смекалку.

Роналдиньо помогал «Барселоне» с промоушеном в качестве посла клуба. У него до сих пор вряд ли всё хорошо с дисциплиной. Даже темные очки в помещении может носить, чтобы не было видно, как вчера веселился. Зато яркий Роналдиньо точно будет частью кампаний по продвижению Кубка Америки – турнир стартует через неделю, и Кубка мира через два года. Его знают, на него тепло реагируют фанаты, настоящий любимчик.

Разумеется, рекламщики взяли его в оборот. Получился неплохой розыгрыш. Одновременно привлекает внимание к проблеме – некоторые фанаты забываются. То, что пережил хавбек Фернандиньо и его семья после ошибок в футболке сборной Бразилии, недопустимо. Нет, нельзя угрожать семье и детям, нельзя нападать на человека из-за его расы после неудачных футбольных матчей. Критике нужна самоцензура.

Но ситуация забавная. Роналдиньо удачно разыгрывал всех, но сказал много правды. И это тоже козырь для Бразилии. Иногда важно высказать очевидные вещи. Бразильцам пора взяться за ум. Команда не так хороша, как раньше, хотя подрастают новые звезды. Окреп Винисиус, удивляет зрелостью Эндрик. Бразильцы могут выиграть Кубок Америки, как и аргентинцы. Алиссон, Маркиньос, Винисиус, Родриго и Эндрик – звезды.

Но состав не такой красивый, как двадцать лет назад. Доривалу нужны свежие тактические идеи. Критики «селесао» правы: не играют красиво, за что расплачиваются. Предали свое естество. Сообщение Роналдиньо помогает дискуссии, напоминает об адекватности. Реклама попадет в списки самых ловких кампаний. Сотни миллионов фанатов поверили, что Роналдиньо разнес команду в пух и прах, а это лишь компиляция слов фанатов.