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Защитник сборной России Горшков перейдёт в «Зенит»

вчера, 10:36

«Зенит» перехватил у «Спартака» защитника «Крыльев Советов» и сборной России Юрия Горшкова. Сегодня игрок пройдёт медицинское обследование в Санкт-Петербурге. Сумма выкупа составит 120 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне Горшков сыграл 34 матча, забил 4 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего левого защитника в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:43
Так пускай еще человек 7 возьмут. Только богатые идиоты набирают на 3 состава априори зная что ни Глушенков(очень сомнительного таланта) ни Горшков(хз что тут говорят про усиление и чем он так на себя обратил внимание чтоб ему миллиард на лавке платить) пока в составе бразильска колумбийская диаспора играть они не будут. Но Зенит лучше перебьет деньгами и другим не даст подписать. Соболева еще заберите. Акинфеева. Да всю лигу чего уж там скупите и играйте сами со своими фармами и дублями в единой ГазпромСуперЛиге и не позорьтесь..
ejehma23gxw2
ejehma23gxw2
вчера в 14:12
Горшкову удач в Зените и хороших игр.
an2z8ud8z2b5
an2z8ud8z2b5
вчера в 12:05
Очень разумное решение для Горшкова, скорее всего, для него это самый оптимальный результат. Пятое место Горшов может иметь и в Крыльях Советов, не попадая в спартак.
y4h6shy385pe
y4h6shy385pe
вчера в 11:53
Горшков хоть чемпионом станет и узнает что такое футбол, в середняках он уже побывал.
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:35
Присядет Юрец на лавочку под Сантоса, а играть будет в кубке и по большим праздникам, ну или если травму получит Дуглас
Capral
Capral
вчера в 11:06
Зенит серьезно усиливается- видать планы большие. Но не слишком ли много, качественных игроков в составе- куда их всех девать? Два состава- конечно лишними не бывают, но когда много сильных игроков на лавке- становится тесно... Как пела, Людмила Марковна: "На скамейке где сидишь ты- нет свободных мест".

Как бы, у Богданыча голова не закружилась, от таких приобретений... Как говорил Великий Феола: "Скопление звёзд- еще не создаёт созвездия".
Вобщем, интересно будет понаблюдать. Но больше всех- меня интригует приглашение Глушенкова!!! Вот, от кого я жду резельтата и ярчайшей игры!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:01
Ну вот зенит ведет игру краплеными картами неужели дюкены...этого не видят. Ведь уже по стадионам России болельщики команд скандируют...зенит позор российского футбола...Или может их отделить и пускай по ленинградской области играют, тосно восстанавливают , а всем другим командам проводить свой настоящий чемпионат...???
drug01
drug01
вчера в 10:38
Зенит всех перехватит своим бюджетом
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