Защитник сборной России Горшков перейдёт в «Зенит»

«Зенит» перехватил у «Спартака» защитника «Крыльев Советов» и сборной России Юрия Горшкова. Сегодня игрок пройдёт медицинское обследование в Санкт-Петербурге. Сумма выкупа составит 120 миллионов рублей.
В прошедшем сезоне Горшков сыграл 34 матча, забил 4 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего левого защитника в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.
Как бы, у Богданыча голова не закружилась, от таких приобретений... Как говорил Великий Феола: "Скопление звёзд- еще не создаёт созвездия".
Вобщем, интересно будет понаблюдать. Но больше всех- меня интригует приглашение Глушенкова!!! Вот, от кого я жду резельтата и ярчайшей игры!!!
Как бы, у Богданыча голова не закружилась, от таких приобретений... Как говорил Великий Феола: "Скопление звёзд- еще не создаёт созвездия".
Вобщем, интересно будет понаблюдать. Но больше всех- меня интригует приглашение Глушенкова!!! Вот, от кого я жду резельтата и ярчайшей игры!!!