Защитник сборной России Горшков перейдёт в «Зенит»

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вчера, 10:36

«Зенит» перехватил у «Спартака» защитника «Крыльев Советов» и сборной России . Сегодня игрок пройдёт медицинское обследование в Санкт-Петербурге. Сумма выкупа составит 120 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне Горшков сыграл 34 матча, забил 4 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего левого защитника в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.