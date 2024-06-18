Глушенков заработает в «Зените» миллиард

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков согласовал четырёхлетний контракт с «Зенитом» с зарплатой в размере 240 миллионов рублей за сезон. Также в соглашение прописан бонус за каждое чемпионство по 50 миллионов рублей. «Зенит» выкупит Глушенкова у «Локомотива» за 600 миллионов рублей. Подъёмные и агентские составят 400 миллионов рублей. Сегодня Глушенков пройдёт медицинское обследование.
«Локомотив» предлагал Максиму зарплату в размере 120 миллионов рублей в год.
В прошедшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отметился 21 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего россиянина в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что часть денег от продажи Глушенкова пойдёт на улучшение условий для нового контракта полузащитника сборной России Антона Миранчука.
Парень работу нашёл с неплохим окладом...
Миллион рублей в день...
Главное чтоб в 24 года получая 1 миллион в день не возомнить себя Царём Нарнии и Владыкой Земного Диска.....
Не каждый готов к таким испытаниям....
Парень работу нашёл с неплохим окладом...
Миллион рублей в день...
Главное чтоб в 24 года получая 1 миллион в день не возомнить себя Царём Нарнии и Владыкой Земного Диска.....
Не каждый готов к таким испытаниям....
Только бразильцам надо сказать что это в рублях...
А то даже ходить перестанут по полю...просто сидеть будут..
Только бразильцам надо сказать что это в рублях...
А то даже ходить перестанут по полю...просто сидеть будут..
Все статьи вы можете не только прочитать, но и послушать.
Все статьи вы можете не только прочитать, но и послушать.
PS: 4.5 ляма зеленых/ 67 % от суммы сделки - агенту ??? Ниих-чего себе процентик. =шок=
PS: 4.5 ляма зеленых/ 67 % от суммы сделки - агенту ??? Ниих-чего себе процентик. =шок=
Квинтэссенция этого трансфера и всего что происходит в футболе! Агенты мне кажется это еще большее зло , чем гос деньги в спорте! Агенты это главные проводники этих чудовищных сумм и их распилов!
Квинтэссенция этого трансфера и всего что происходит в футболе! Агенты мне кажется это еще большее зло , чем гос деньги в спорте! Агенты это главные проводники этих чудовищных сумм и их распилов!
Потом начали скупать бразил и много их набрали , а как лимит...???...да ни как увеличем и все....Это называеться в итоге административный ресурс, а пасуться там всякие медведевы...
Потом начали скупать бразил и много их набрали , а как лимит...???...да ни как увеличем и все....Это называеться в итоге административный ресурс, а пасуться там всякие медведевы...