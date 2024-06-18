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Глушенков заработает в «Зените» миллиард

вчера, 10:26

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков согласовал четырёхлетний контракт с «Зенитом» с зарплатой в размере 240 миллионов рублей за сезон. Также в соглашение прописан бонус за каждое чемпионство по 50 миллионов рублей. «Зенит» выкупит Глушенкова у «Локомотива» за 600 миллионов рублей. Подъёмные и агентские составят 400 миллионов рублей. Сегодня Глушенков пройдёт медицинское обследование.

«Локомотив» предлагал Максиму зарплату в размере 120 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отметился 21 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего россиянина в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что часть денег от продажи Глушенкова пойдёт на улучшение условий для нового контракта полузащитника сборной России Антона Миранчука.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:02
У газпрома вроде как не всё хорошо по итогам 2023 года?
AleS
AleS
вчера в 20:26
Глумеж над людьми обычными уже просто неприкрытый идет. Караул кричать охота.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:42
Прочитал название ... "Заработает миллиард и гемор на лавке" ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:21
В году 240 рабочих дней...
Парень работу нашёл с неплохим окладом...
Миллион рублей в день...

Главное чтоб в 24 года получая 1 миллион в день не возомнить себя Царём Нарнии и Владыкой Земного Диска.....
Не каждый готов к таким испытаниям....
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 18:59
игрок конечно крутой, но 600 мультов. непонятно ещё ктео кого нае...л
3vegeuf3d2hm
3vegeuf3d2hm
вчера в 18:28
Глушенков нашел свою команду, игрок хороший, и играть будет хорошо.
what the f
what the f
вчера в 18:06
Второй Бакаев
what the f
what the f ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 18:02
Зенит и вся их шайка-лейка - это настоящие диверсанты в российском футболе!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
Неплохо....
Только бразильцам надо сказать что это в рублях...
А то даже ходить перестанут по полю...просто сидеть будут..
K_TS16
K_TS16
вчера в 16:53
Миллиард за полировку лавки... Запредельный театр абсурда.
Сергей 1341
Сергей 1341
вчера в 16:33
Боец на СВО получает 204000 в месяц защищая свою родину!А эти кривоногие за что такие деньги получают!?
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:49
Очень солидно, молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
valt134
valt134
вчера в 15:45
Теперь его из Зенита погнанной метлой не выгонишь. А вообще-то давно пора разогнать эту шайку-лейку под названием Зенит и Газпром. Понятно почему и Волков рвётся в Зенит. Пора кончать с этой Бадягой.
sv_1969
sv_1969 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 15:25
Он это спецом подчеркивает что не знает! Зато наверное деда с "райского сада" знает))
sv_1969
sv_1969 ответ Мяучeло (раскрыть)
вчера в 15:22
Я тоже поржал над этим)))
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 15:20


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memphis
memphis ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:54
Про неизвестного вы погорячились, посмотрите как он несколько раз был в Спартаке и КС и теперь в Локо стал лидером, но денег конечно таких не стоит, это распил и конец карьере
memphis
memphis
вчера в 14:52
Жаль этого добряка
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:41, ред.
Без четвертинки 7 лямов $. Есть надежда, что не на лавку. Деньги потрачены немалые.
PS: 4.5 ляма зеленых/ 67 % от суммы сделки - агенту ??? Ниих-чего себе процентик. =шок=
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:34
Газпромовские нувориши с ума сошли. За "какого - то" , лично для меня неизвестного, футболиста... Вчера передали - убыток концерна от санкций - сотни миллионов долларов. Ничего не понимаю в российской действительности. Место мне - в психиатрической больнице на одной койке с Иваном Бездомным.
zzacu4hjz4c7
zzacu4hjz4c7
вчера в 14:21
Глушенкову несказанно повезло, когда он ушел из спартака.
96rk9ea9j93g
96rk9ea9j93g ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 14:17, ред.
Глушенков с превеликим удовольствием забьет гол в ворота спартака, которому он почему-то не подошел.
Мяучeло
Мяучeло ответ pwbjv72r5gp4 (раскрыть)
вчера в 14:09
аАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХА. Мировой вяличины ))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:16
Эта фраза "Подъёмные и агентские составят 400 миллионов рублей."
Квинтэссенция этого трансфера и всего что происходит в футболе! Агенты мне кажется это еще большее зло , чем гос деньги в спорте! Агенты это главные проводники этих чудовищных сумм и их распилов!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 13:15
Рублёвый Роналду)
Ceверомоpeц
Ceверомоpeц
вчера в 13:12
Будет ещё один "если сильно припечёт, выживу и на триста тысяч рублей в месяц" футболист.
yqkr5jyf5rz8
yqkr5jyf5rz8
вчера в 12:55
За такие контракты сажать надо, явно что нетрудовые доходы.
lotsman
lotsman
вчера в 12:47
Бухгалтерский отчёт для любителей посчитать чужие деньги.)
Predator94
Predator94
вчера в 12:45
Зенит это гос кормушка , с которого привыкли кормиться все. Из-за таких как зенит страна нищает по всем фронтам , это народные враги!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ pwbjv72r5gp4 (раскрыть)
вчера в 12:33, ред.
Согласен , что много заработали в Спартаке на отступных , но не тренера . Но зенит то государственная команда. Вот когда они в свое время нахапали многих игроков и тоже наверное миллионы распилили, кто этим занимался, то пошли по простому пути и создали такой клуб как Сочи. И тоже думаю отступные были....)
Потом начали скупать бразил и много их набрали , а как лимит...???...да ни как увеличем и все....Это называеться в итоге административный ресурс, а пасуться там всякие медведевы...
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