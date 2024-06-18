Глушенков заработает в «Зените» миллиард

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вчера, 10:26

Нападающий «Локомотива» согласовал четырёхлетний контракт с «Зенитом» с зарплатой в размере 240 миллионов рублей за сезон. Также в соглашение прописан бонус за каждое чемпионство по 50 миллионов рублей. «Зенит» выкупит Глушенкова у «Локомотива» за 600 миллионов рублей. Подъёмные и агентские составят 400 миллионов рублей. Сегодня Глушенков пройдёт медицинское обследование.

«Локомотив» предлагал Максиму зарплату в размере 120 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отметился 21 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего россиянина в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что часть денег от продажи Глушенкова пойдёт на улучшение условий для нового контракта полузащитника сборной России Антона Миранчука.