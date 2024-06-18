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Николсон вернётся в «Спартак»

вчера, 09:44

Нападающий сборной Ямайки Шамар Николсон вернётся в расположение «Спартака» после выступления на Кубке Америки. Игрок проведёт сборы с «красно-белыми», по итогам которых будет принято решение относительно его будущего.

Прошедший сезон Николсон провёл в аренде в «Клермоне». На его счету 28 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых он забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Контракт 27-летнего ямайца со «Спартаком» действует до июня 2026 года.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:13
Очень неплохой нападающий: и чутьё у него, и техника, и видение поля хорошее...
Только, вот, расслабился в Спартаке со временем. С самоотдачей не ахти.
Может, Стойкович найдёт нужные слова для него.
Ну, или ТОЧНЫЙ кулак... ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:30
Все данные у него есть просто ленивый и думаю нужен для него тренер - реаниматор...)
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:33
Уж полезнее будет пигмея с Коста Рики. Хуже не будет. Без Промеса один форвард Соболев а подмены нет.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:13
Статистика у Николсона в "Клермоне" конечно скудная.
Но может он ещё и принесёт какую-то пользу "Спартаку".
zhc9wjw22jyf
zhc9wjw22jyf ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 09:59, ред.
Вы наверное мне ответили. Да приходил вчера вечером. Я просто по утрам почту проверяю, всегда ночью приходил. Если уже на сегодня нельзя, то ни чего страшного, завтра тогда получу.
yz8uy9aqqcnz
yz8uy9aqqcnz
вчера в 09:57
Толку от него не много, опять отправят в аренду.
wt7bhq6mvd5m
wt7bhq6mvd5m
вчера в 09:56
Шамар со свежими силами, ждём от него результаты
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:54
Ну и зачем он нужен?
v8u3w4uwe9dk
v8u3w4uwe9dk
вчера в 09:51
Ценный игрок, поможет спартаку.
mb34tv5p5xpn
mb34tv5p5xpn
вчера в 09:46
Нападающий весьма посредственный и точно не уровень Спартака.
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