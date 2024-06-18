Николсон вернётся в «Спартак»

Нападающий сборной Ямайки Шамар Николсон вернётся в расположение «Спартака» после выступления на Кубке Америки. Игрок проведёт сборы с «красно-белыми», по итогам которых будет принято решение относительно его будущего.
Прошедший сезон Николсон провёл в аренде в «Клермоне». На его счету 28 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых он забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Контракт 27-летнего ямайца со «Спартаком» действует до июня 2026 года.
Только, вот, расслабился в Спартаке со временем. С самоотдачей не ахти.
Может, Стойкович найдёт нужные слова для него.
Ну, или ТОЧНЫЙ кулак... ))
Только, вот, расслабился в Спартаке со временем. С самоотдачей не ахти.
Может, Стойкович найдёт нужные слова для него.
Ну, или ТОЧНЫЙ кулак... ))
Но может он ещё и принесёт какую-то пользу "Спартаку".
Но может он ещё и принесёт какую-то пользу "Спартаку".