Агент Миранчука: «Антон настроен уехать в Европу»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Антона Миранчука, отреагировал на информацию о том, что клуб предложит игроку новый улучшенный контракт.
Абсолютно ничего неизвестно об этом. Только разговоры, а предложений нет. Все в отпуске. Повышение зарплаты увеличивает шансы остаться в «Локомотиве»? Не знаю. Антон настроен уехать в Европу.
В топ-лигах он вряд ли кому-то нужен. Если только на Кипр к Кокорину в помощь.)
В топ-лигах он вряд ли кому-то нужен. Если только на Кипр к Кокорину в помощь.)