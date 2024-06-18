Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Миранчука: «Антон настроен уехать в Европу»

вчера, 14:15

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Антона Миранчука, отреагировал на информацию о том, что клуб предложит игроку новый улучшенный контракт.

Абсолютно ничего неизвестно об этом. Только разговоры, а предложений нет. Все в отпуске. Повышение зарплаты увеличивает шансы остаться в «Локомотиве»? Не знаю. Антон настроен уехать в Европу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Урала» Иванов: «По Гогличидзе „Оренбург“ к нам не обращался»
Вчера, 12:40
«Оренбург» продлил аренду Михайлова и хочет выкупить Гогличидзе
Вчера, 12:15
Горшков согласовал контракт с «Зенитом»
Вчера, 11:38
«Динамо» хочет подписать Сутормина
Вчера, 10:50
СлухиЗащитник сборной России Горшков перейдёт в «Зенит»
Вчера, 10:36
СлухиГлушенков заработает в «Зените» миллиард
Вчера, 10:26
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:27, ред.
И кому он там нужен в 28 лет? Игрок средний даже по меркам России.

Разве что пригодится аутсайдерам Франции или Бельгии, как Кузяев
k9pgp5968j4e
k9pgp5968j4e
вчера в 16:11
Все хотят в Европу, только там таких пруд пруди, дома игры не показывает.
lotsman
lotsman
вчера в 15:42
И что он будет делать в Европе? Ходить с плакатом - ИЩУ РАБОТУ? Настраиваться то можно, только к настройке ещё и приглашение не мешало бы иметь.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:43
А из Европы разве есть какие-то серьёзные предложения к Антону?
В топ-лигах он вряд ли кому-то нужен. Если только на Кипр к Кокорину в помощь.)
dj2fv5a4js5d
dj2fv5a4js5d
вчера в 14:19
С такой игрой подойдет только Молдавия или Албания.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:18
Был бы настроен, уже бы уехал...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 