Агент Миранчука: «Антон настроен уехать в Европу»

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России , отреагировал на информацию о том, что клуб предложит игроку новый улучшенный контракт.

Абсолютно ничего неизвестно об этом. Только разговоры, а предложений нет. Все в отпуске. Повышение зарплаты увеличивает шансы остаться в «Локомотиве»? Не знаю. Антон настроен уехать в Европу.