«Оренбург» продлил аренду Михайлова и хочет выкупить Гогличидзе

Спортивный директор «Оренбурга» подтвердил, что клуб продлил аренду полузащитника «Зенита» . Также Андреев сообщил, что южноуральцы ведут переговоры с «Уралом» о выкупе защитника .

Договорились с «Зенитом» о продлении аренды Михайлова.