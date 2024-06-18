«Оренбург» продлил аренду Михайлова и хочет выкупить Гогличидзе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клуб продлил аренду полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова. Также Андреев сообщил, что южноуральцы ведут переговоры с «Уралом» о выкупе защитника Лео Гогличидзе.
Договорились с «Зенитом» о продлении аренды Михайлова.
Опцию выкупа Гогличидзе надо было активировать 11 мая, но в то время большая группа команд боролась за прописку в РПЛ, в том числе мы и «Урал», и решать подобный вопрос было не совсем правильно. А после решения задачи мы сделали попытку выкупа контракта, но пока взаимопонимания с «Уралом» не нашли.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Оренбурга» пополнил аргентинский специалист.