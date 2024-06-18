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«Оренбург» продлил аренду Михайлова и хочет выкупить Гогличидзе

вчера, 12:15

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клуб продлил аренду полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова. Также Андреев сообщил, что южноуральцы ведут переговоры с «Уралом» о выкупе защитника Лео Гогличидзе.

Договорились с «Зенитом» о продлении аренды Михайлова.

Опцию выкупа Гогличидзе надо было активировать 11 мая, но в то время большая группа команд боролась за прописку в РПЛ, в том числе мы и «Урал», и решать подобный вопрос было не совсем правильно. А после решения задачи мы сделали попытку выкупа контракта, но пока взаимопонимания с «Уралом» не нашли.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Оренбурга» пополнил аргентинский специалист.

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Все комментарии
m4tdptta86fw
m4tdptta86fw
вчера в 14:07
Пусть Оренбургу повезет с такими планами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:52
Хорошо, что так всё хорошо складывается...
Гость
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