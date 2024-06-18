В агентстве Виллиана Роши заявили, что игрок счастлив в ЦСКА

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА , рассказали, когда бразилец вернётся в расположение «армейцев».

После отпуска со своей женой в Италии и короткой остановки в Бразилии Виллиан сегодня возвращается в Москву. В течение последних двух недель он занимался в специализированном тренажерном зале, уделяя особое внимание восстановлению мышц и силовым тренировкам, в координации с медицинским отделом клуба, в рамках подготовки к новому сезону в московском ЦСКА . Сегодня футболист уже отправляется из Бразилии в Россию, где в ближайшие несколько дней он планирует пройти традиционное медицинское обследование. Игрок счастлив в ЦСКА и готов к новому сезону.