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В агентстве Виллиана Роши заявили, что игрок счастлив в ЦСКА

вчера, 14:22

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана, рассказали, когда бразилец вернётся в расположение «армейцев».

После отпуска со своей женой в Италии и короткой остановки в Бразилии Виллиан сегодня возвращается в Москву. В течение последних двух недель он занимался в специализированном тренажерном зале, уделяя особое внимание восстановлению мышц и силовым тренировкам, в координации с медицинским отделом клуба, в рамках подготовки к новому сезону в московском ЦСКА. Сегодня футболист уже отправляется из Бразилии в Россию, где в ближайшие несколько дней он планирует пройти традиционное медицинское обследование. Игрок счастлив в ЦСКА и готов к новому сезону.

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Все комментарии
melfel
melfel
вчера в 18:10
Такого бы защитника в сборную, не помешал бы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:40
Роша СЧАСТЛИВ в ЦСКА.
Из песни слов не выкинешь. Спасибо и на том.
vhd59dwxbn9k
vhd59dwxbn9k
вчера в 16:04
Счастлив на шестом месте, ну кому что. Кому-то все равно какое место, главное высокая зарплата за счет государства.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:50
Я бы не использовал термин "счастлив" в силу его очевидной сентиментальности и неуместности. Не проще ли сказать " Игрок доволен" и Все.
drug01
drug01
вчера в 14:44
Ответ достойный клуба ЦСКА
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