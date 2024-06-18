ФИФА скрыла 2,6 млн оскорбительных комментариев со времён ЧМ-2022

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вчера, 18:51

ФИФА предоставила доступ к службе защиты социальных сетей (SMPS) всем 211 членам организации.

Регистрация позволяет SMPS защищать учётные записи игроков, тренеров, официальных лиц и команд в социальных сетях от всех форм разжигания ненависти, скрывая оскорбительные комментарии.