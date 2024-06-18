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ФИФА скрыла 2,6 млн оскорбительных комментариев со времён ЧМ-2022

вчера, 18:51

ФИФА предоставила доступ к службе защиты социальных сетей (SMPS) всем 211 членам организации.

Регистрация позволяет SMPS защищать учётные записи игроков, тренеров, официальных лиц и команд в социальных сетях от всех форм разжигания ненависти, скрывая оскорбительные комментарии.

Служба была запущена на чемпионате мира 2022 года в Катаре. За это время проанализировано 30 миллионов публикаций и комментариев в отношении почти 3,400 аккаунтов футболистов и 160 команд на 11 мероприятиях ФИФА, включая турниры, отборочные и товарищеские матчи. От общественности было скрыто 2,6 миллиона оскорбительных комментариев.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:58
Привет Володя!
Ты как всегда прав!
Naherger
Naherger
вчера в 23:29
Очень жаль.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:59
Олег,привет!
Про горбачёвский плюрализм в ФИФА может ничего не слышали, но про европейскую толерантность знать должны.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:54
А где горбачевский горбатый "плюрализм мнений"!?
Гость
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