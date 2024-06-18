ФИФА предоставила доступ к службе защиты социальных сетей (SMPS) всем 211 членам организации.
Регистрация позволяет SMPS защищать учётные записи игроков, тренеров, официальных лиц и команд в социальных сетях от всех форм разжигания ненависти, скрывая оскорбительные комментарии.
Служба была запущена на чемпионате мира 2022 года в Катаре. За это время проанализировано 30 миллионов публикаций и комментариев в отношении почти 3,400 аккаунтов футболистов и 160 команд на 11 мероприятиях ФИФА, включая турниры, отборочные и товарищеские матчи. От общественности было скрыто 2,6 миллиона оскорбительных комментариев.
Ты как всегда прав!
Ты как всегда прав!
Про горбачёвский плюрализм в ФИФА может ничего не слышали, но про европейскую толерантность знать должны.
Про горбачёвский плюрализм в ФИФА может ничего не слышали, но про европейскую толерантность знать должны.