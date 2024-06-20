Шакири добился исторического достижения на чемпионате Европы

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вчера, 10:40

Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1).

Одним из голов отметился полузащитник , сравнявший счёт на 26-й минуте. Хавбек стал первым европейским игроком, забившим на каждом из шести последних крупных международных турниров (начиная с чемпионата мира 2014 года). Также футболист сыграл на своём седьмом крупном соревновании, что является рекордом швейцарской команды.

Стартовый состав сборной Швейцарии стал самым возрастным в её истории на чемпионате Европы (средний возраст — 30 лет и 119 дней).