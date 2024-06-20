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Шакири добился исторического достижения на чемпионате Европы

вчера, 10:40
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1).

Одним из голов отметился полузащитник Джердан Шакири, сравнявший счёт на 26-й минуте. Хавбек стал первым европейским игроком, забившим на каждом из шести последних крупных международных турниров (начиная с чемпионата мира 2014 года). Также футболист сыграл на своём седьмом крупном соревновании, что является рекордом швейцарской команды.

Стартовый состав сборной Швейцарии стал самым возрастным в её истории на чемпионате Европы (средний возраст — 30 лет и 119 дней).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:46
Славный результат!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:19
За сборную он всегда хорошо играет.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:45
"Бульдог" молодец.. 👍
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:05
Молодец..Шакири Джердан. Настоящий герой Евро..и весьма полезен своей сборной
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:39
Шакири только 32, еще свой рекорд может улучшить пару раз
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:29
А чего добились швейцарцы?
Capral
Capral
вчера в 11:14
Люблю Швейцарию и не скрываю этого!!!!!!! Чудесная страна- настоящий РАЙ на земле!!!!!!! Разумеется, только для туристов...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:54
Стабильность-показатель качества игрока...
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:51
Шакири не стареет
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:42
Можно его с этим поздравить
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