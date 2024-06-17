На чемпионате Европы установили рекорд по голам из-за пределов штрафной

8 из 25 голов (32 %) на Евро-2024 были забиты с дальней дистанции.
Это рекордный показатель по забитым из-за пределов штрафной мячам за всю историю чемпионатов Европы.
Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
8 из 25 голов (32 %) на Евро-2024 были забиты с дальней дистанции.
Это рекордный показатель по забитым из-за пределов штрафной мячам за всю историю чемпионатов Европы.
Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
это показатель на атакующий потенциал команды.
это показатель на атакующий потенциал команды.