На чемпионате Европы установили рекорд по голам из-за пределов штрафной

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вчера, 17:50

8 из 25 голов (32 %) на Евро-2024 были забиты с дальней дистанции.

Это рекордный показатель по забитым из-за пределов штрафной мячам за всю историю чемпионатов Европы.

Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.