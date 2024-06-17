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На чемпионате Европы установили рекорд по голам из-за пределов штрафной

вчера, 17:50

8 из 25 голов (32 %) на Евро-2024 были забиты с дальней дистанции.

Это рекордный показатель по забитым из-за пределов штрафной мячам за всю историю чемпионатов Европы.

Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Источник: Телеграм Opta Sports
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Все комментарии
fc2gs34j2q7v
fc2gs34j2q7v
вчера в 19:10
Так этот показатель нужно по окончанию турнира считать, он ещё претерпит изменения.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:58
команды, которые чаще и умно соприкасаются с мячом в штрафной площади соперника, именно они и лидируют в своих чемпионатах.
это показатель на атакующий потенциал команды.
rjup3ggts7v7
rjup3ggts7v7
вчера в 17:54
Это свидетельствует об умной тактике игроков и высоком уровне мастерства.
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