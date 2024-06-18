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Роналду — первый футболист в истории, сыгравший на 6 чемпионатах Европы

вчера, 22:04
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией.

Он стал первым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Ранее он принял участие в турнирах 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 года.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:50
Сенатов.

Ты знаешь, что означает термин "манёвр" в футболе? Это, когда игрок смещается с фланга на фланг, выходит в центр, уходит в глубину поля и возвращается. А когда игрок дежурит около штрафной соперника- это никакого отношения к маневру не имеет- это позиционная игра. В лучшие свои годы, да, Роналду играл и на фланге и в центре, мог отойти в глубину- в поисках мяча (реже).

Сколько раз, тебе говорить, Юрий- не знаешь значения слов- не говори.
Да, кстате, что-то у вас дожди затянулись, циклон, что-ли...)))
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 14:52
Роналду и Пепе - костяк сборной Португалии.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:25
Его выход на поле рекорд
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
сегодня в 10:01
Тоже рекорд! ахаха
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 09:56
Он постоянно, в течение всего матча был под плотной опекой. Его зажали в тиски не мальчики для битья, а лучшие футболисты Чехии, да и играл он не из глубины, когда можно разогнаться, а в передней линии, постоянно маневрируя на грани офсайда. На мой взгляд, он сделал всё что мог, и даже чуть больше.
Зюпин
Зюпин ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 09:12
В следующий раз смотрите хотя бы обзор, если не матч.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:23
Молодец, огромный респект ему!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:18
Роналду как всегда в форме,что то в команде мало на него играют и это было заметно в матче с Чехией.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 05:39
Легенда! Что тут добавить.
m3g2frsvduf9
m3g2frsvduf9
сегодня в 04:42
Рано начал, поздно кончит. Вот и весь путь к успеху
9heukchvurjy
9heukchvurjy
сегодня в 02:56
Криш красава, продолжает бить рекорды
Пепс
Пепс
вчера в 23:57
Молодец Рон 👍👍🔥🔥🔥
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:57
У Роналду девиз: главное не победа, а участие. Был абсолютно бесполезен на поле и только мешал команде. Дальше будет хуже.
azul74
azul74
вчера в 23:56, ред.
    всё продинамил
    всё продинамил ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Да, помнится на том Евро мы в группе проиграли всем кроме греков, которые и стали чемпионами. И кроме нас греков на том Евро никто не смог одолеть. А португальцы им аж два раза проиграли: в группе и в финале. А потом мы в отборе от португальцев 7 получили, Ярцев аж ушел со стадиона до окончания игры. Были же времена...Футбольные страсти кипели...
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 22:57
    Роналду в последнее время только рекорды за участие бьет. То 1226 матчей сыграл, то на 6 Евро. Футбол это спорт, где главное не участие, а победа. Пора перестать его вызывать.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 22:54
    Евро-2004, там он выделялся на фланге. Эх, не верится что 20 лет с того турнира прошло)
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 22:49
    И ни разу не стал лучшим.. И не станет.. Хе.. 🤭
    Сэйнт Техник
    Сэйнт Техник
    вчера в 22:45
    А Месси при этом ни на одном не сыграл. Шах и мат.
    bdz3hxytsy58
    bdz3hxytsy58
    вчера в 22:23
    Еще один рекорд, не каждому дано.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:07
    Только вышел уже рекорд)...
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