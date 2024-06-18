Роналду — первый футболист в истории, сыгравший на 6 чемпионатах Европы

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией.
Он стал первым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Ранее он принял участие в турнирах 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 года.
Ты знаешь, что означает термин "манёвр" в футболе? Это, когда игрок смещается с фланга на фланг, выходит в центр, уходит в глубину поля и возвращается. А когда игрок дежурит около штрафной соперника- это никакого отношения к маневру не имеет- это позиционная игра. В лучшие свои годы, да, Роналду играл и на фланге и в центре, мог отойти в глубину- в поисках мяча (реже).
Сколько раз, тебе говорить, Юрий- не знаешь значения слов- не говори.
Да, кстате, что-то у вас дожди затянулись, циклон, что-ли...)))
Ты знаешь, что означает термин "манёвр" в футболе? Это, когда игрок смещается с фланга на фланг, выходит в центр, уходит в глубину поля и возвращается. А когда игрок дежурит около штрафной соперника- это никакого отношения к маневру не имеет- это позиционная игра. В лучшие свои годы, да, Роналду играл и на фланге и в центре, мог отойти в глубину- в поисках мяча (реже).
Сколько раз, тебе говорить, Юрий- не знаешь значения слов- не говори.
Да, кстате, что-то у вас дожди затянулись, циклон, что-ли...)))