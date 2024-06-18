Роналду — первый футболист в истории, сыгравший на 6 чемпионатах Европы

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вчера, 22:04

Нападающий вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией.

Он стал первым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Ранее он принял участие в турнирах 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 года.