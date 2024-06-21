Госенс близок к переходу в «Болонью»

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вчера, 09:55

Защитник «Униона» может продолжить карьеру в «Болонье». Речь идёт об аренде с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении игроком определённых целей. Клубы ведут переговоры.

Госенс перешёл в «Унион» из «Интера» в августе 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 29-летний фланговый игрок провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей, отметился 4 ассистами и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца в 12 миллионов евро.