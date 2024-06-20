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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ попытался подписать Винисиуса

вчера, 22:17

ПСЖ хочет купить нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который переходит в стан «сливочных».

Боссы парижского клуба предложили бразильцу пятилетний контракт с годовым окладом в 50 миллионов евро, а также бонусами. Помимо этого, футболист стал бы послом Катара.

Винисиус отказался, уходить из «Реала» он не собирается «ни за 50, ни за 500 миллионов».

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Все комментарии
47ughd27ypy8
47ughd27ypy8
сегодня в 09:40
Ай да Винисиус ,утёр нос Катарским шейхам ,Неймар видно подсказал какая там атмосфера!!!
ht8d8e8xacbe
ht8d8e8xacbe
сегодня в 05:39
Есть повод у игрока стребовать с Реала ещё денег.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:14
Винисиус шас живет футболом, главный претендент на Зм, видно что ему хочется оставить след в футболе, а в Реале это у него хорошо получится чем в ПСЖ. Парижаны пусть Хвичу подписывают за эти деньги и сделают послом Катара.
амурец
амурец
сегодня в 01:30
Другого ответа от Вини и не могло быть, он играет за лучший клуб
ABir
ABir
сегодня в 00:32
Конечно не стоит сейчас менять королевский клуб на парижский
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 00:18
ну и отлично!!!
Nazi
Nazi
сегодня в 00:03
Спасибо Винисиусу, что отказался от 50 лямов. И собирается отказаться от 500.. Это прекрасно. Челы с тупыми мордами в Париже мне давно уже осточертели. И потом у него незавершенная битва против расизма в Испании. Пусть воюет себе на здоровье. А в Париже все хорошо. И этот тупомордый не ко двору.
kazakoff
kazakoff
вчера в 23:59
После следующего сезона его мнение может поменяться
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 23:25
ПСЖ кроме чемпионата и кубка ничего не светит.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:10
Если бы 400 млн евро Мама Мбаппе вместе с семьёй возвращается в Париж)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:09
через год , возможно, винисиус рассмотрит предложение псж.
а пока парижанам надо разговариваться с родриго.
у каждого своя цена.
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:56, ред.
Хрен им,а не Винисиус
Бразилец сейчас один из лучших в мире футболистов,берёт титулы,выиграл уже две лиги чемпионов ,является главным претендентом на зм
А что в ПСЖ?
Брать никому не интересные чемпионаты,кубки,супер кубки,супер-пупер кубки Франции?
Думаю Вини думает именно так!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:52
Вини главный претендент на ЗМ, так что Париж ему сейчас неинтересен
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:51
ПСЖ попытался подписать Винисиуса , потом проснулись ☝️😜
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:50
Винисиус сейчас на две головы сильнее Мбаппе
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:42
Дал понять, о какой сумме может идти речь - свыше 500-от лямов!
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