ПСЖ попытался подписать Винисиуса

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вчера, 22:17

ПСЖ хочет купить нападающего «Реала» , чтобы заменить Килиана Мбаппе, который переходит в стан «сливочных».

Боссы парижского клуба предложили бразильцу пятилетний контракт с годовым окладом в 50 миллионов евро, а также бонусами. Помимо этого, футболист стал бы послом Катара.

Винисиус отказался, уходить из «Реала» он не собирается «ни за 50, ни за 500 миллионов».