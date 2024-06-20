ПСЖ попытался подписать Винисиуса

ПСЖ хочет купить нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который переходит в стан «сливочных».
Боссы парижского клуба предложили бразильцу пятилетний контракт с годовым окладом в 50 миллионов евро, а также бонусами. Помимо этого, футболист стал бы послом Катара.
Винисиус отказался, уходить из «Реала» он не собирается «ни за 50, ни за 500 миллионов».
Бразилец сейчас один из лучших в мире футболистов,берёт титулы,выиграл уже две лиги чемпионов ,является главным претендентом на зм
А что в ПСЖ?
Брать никому не интересные чемпионаты,кубки,супер кубки,супер-пупер кубки Франции?
Думаю Вини думает именно так!
Бразилец сейчас один из лучших в мире футболистов,берёт титулы,выиграл уже две лиги чемпионов ,является главным претендентом на зм
А что в ПСЖ?
Брать никому не интересные чемпионаты,кубки,супер кубки,супер-пупер кубки Франции?
Думаю Вини думает именно так!