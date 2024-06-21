«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити»

Футбольный клуб «Рома» запросил условия перехода полузащитника «Манчестер Сити» Серхио Гомеса. Сообщается, что летом игрок покинет английский клуб. Также в услугах Гомеса заинтересованы «Реал Сосьедад» и «Бетис».
Испанец перешёл в «Манчестер Сити» в августе 2022 года. В прошедшем сезоне Гомес провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 10 миллионов евро.
Тем более,, зачем его вообще запрашивать?
Тем более,, зачем его вообще запрашивать?