Клубы РПЛ проявляют интерес к основному игроку чемпионов Венгрии

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вчера, 13:05

Полузащитник «Ференцвароша» может продолжить карьеру в РПЛ . Венгерский клуб хочет выручить с продажи игрока 5,5 миллионов евро. На данный момент «Локомотив» и «Динамо» изучают возможность приобретения Маркиньоса. Ранее «Ростов» хотел приобрести бразильца, но ростовчан отпугнула его цена.

Маркиньос перешёл в «Ференцварош» из «Атлетико Минейро» в феврале 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 24-летний левый вингер сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.