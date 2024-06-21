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«Краснодар» выдвинул «Зениту» условия для покупки Волкова

вчера, 12:01

«Краснодар» согласится продать защитника Сергея Волкова в «Зенит», если «сине-бело-голубые» откажутся от выкупа полузащитника «Балтики» Данила Козлова.

Ранее сообщалось, что Козлов прибыл в Краснодар и прошёл медицинский осмотр. Сумма трансфера составит 120 миллионов рублей. Пятилетний контракт уже согласован.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:27
Оказывается клуб, покупающий игрока, не пополняет казну продающего клуба, а ослабляет его.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:11
Я бы название синдрома не портил именем Игнатьева)) Он из неблагополучной семьи. Как стал зарабатывать, начал спиваться. Волков же живет в качалке, для него меньше 11 км за матч я не помню когда было, если только не на замену вышел. А так да, глубину скамейки ослабили, согласен.

А Олусегун еще осенью хорошо возвращался из атаки в защиту, это прям открытие, что он на фланге обороны стал играть не хуже Волкова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:50
Я за Краснодаром тоже слежу, он мне интересен, поэтому скажу следующее. Петров - это уже сбитый летчик в свои годы. Оласегун не защитник. Ахметов был взят в Краснодар для обоймы, т.е. для глубины состава. Лишив Краснодар этой глубины Зенит тоже ослабил конкурента. Я согласен, что Волков несколько сдал, но возможно это синдром Ивана Игнатьева? Если в Краснодаре у него были шансы снова заиграть в основе, то в Зените таких шансов нет и не будет. У них сейчас в составе 8 защитников, полный комплект. Единственная причина желания Волкова - это деньги, а у Зенита - ослабление конкурента.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Ахметов так себе игрок, даже в Краснодаре на замены выходил. А Волков весной слишком плохо играл, много брака, как в атаке, так и в обороне. Основным правым защитником весной был Олусегун, в новом сезоне так бы и осталось. У быков тоже четверо на эту позицию: Волков, Олусегун, Эктов и Петров. Волков проиграл конкуренцию даже Эктову весной, не говоря уже, что атакующего полузащитника Олусегуна спустили по линии бровки в защиту. И с Ахметовым, и с Волковым Зенит поступил не правильно, им надо было покупать Олусегуна и Кади, чтобы ослабить. Волкову желаю побороться в конкуренции, все-таки воспитанник быков
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:25
Ты плохо следишь за Зенитом. Там на лавке и не такие сидели и сидят. Зачем берут? Это понятно. Краснодар - один из реальных конкурентов в РПЛ. ослабить конкурента - это святое дело Газпрома. Зачем Ахметова брали, зная, что он на лавке будет сидеть ?. Тоже , чтобы ослабить конкурента путем уменьшения глубины состава. Вариантов много. А 5 млн +2 - это для Газпрома копейки при бюджете в районе 250 млн.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:10
Зачем тогда тратить 5+2м евро? На скамейку сажают обычно дешевле, это даже для зенита рекорд цены скамейки был бы
lotsman
lotsman
вчера в 13:29
kvaah6qq5q45
Скупают у всех конкурентов! Плохо попахивает!
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Интересные у вас суждения. Если Зенит покупает игрока, то это дурно попахивает, скупает у конкурентов, а если Краснодар, Спартак, ЦСКА............. покупают, то это усиление, хорошие сделки. Детсад.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:24
Он на это место после Караваева, Фернандеса и Эраковича. Те четвертый , шансы ровно 0
kvaah6qq5q45
kvaah6qq5q45
вчера в 12:38
Скупают у всех конкурентов! Плохо попахивает!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:13
Сделка по Волкову составит 5м евро сразу и 2м евро бонусами. Неплохая цена за правого защитника сборной России. Зенит покупает его скорее всего не на лавку, ведь лимит на легионеров никто не отменял. Но Волчаре придется побороться, конкуренция в Зените большая
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