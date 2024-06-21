«Краснодар» выдвинул «Зениту» условия для покупки Волкова

«Краснодар» согласится продать защитника Сергея Волкова в «Зенит», если «сине-бело-голубые» откажутся от выкупа полузащитника «Балтики» Данила Козлова.
Ранее сообщалось, что Козлов прибыл в Краснодар и прошёл медицинский осмотр. Сумма трансфера составит 120 миллионов рублей. Пятилетний контракт уже согласован.
А Олусегун еще осенью хорошо возвращался из атаки в защиту, это прям открытие, что он на фланге обороны стал играть не хуже Волкова.
А Олусегун еще осенью хорошо возвращался из атаки в защиту, это прям открытие, что он на фланге обороны стал играть не хуже Волкова.
Скупают у всех конкурентов! Плохо попахивает!
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Интересные у вас суждения. Если Зенит покупает игрока, то это дурно попахивает, скупает у конкурентов, а если Краснодар, Спартак, ЦСКА............. покупают, то это усиление, хорошие сделки. Детсад.)
Скупают у всех конкурентов! Плохо попахивает!
---------------------------------------------------
Интересные у вас суждения. Если Зенит покупает игрока, то это дурно попахивает, скупает у конкурентов, а если Краснодар, Спартак, ЦСКА............. покупают, то это усиление, хорошие сделки. Детсад.)