«Краснодар» выдвинул «Зениту» условия для покупки Волкова

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вчера, 12:01

«Краснодар» согласится продать защитника в «Зенит», если «сине-бело-голубые» откажутся от выкупа полузащитника «Балтики» .

Ранее сообщалось, что Козлов прибыл в Краснодар и прошёл медицинский осмотр. Сумма трансфера составит 120 миллионов рублей. Пятилетний контракт уже согласован.