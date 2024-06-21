Кордоба не покинет «Краснодар»

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вчера, 11:52

Нападающий сборной Колумбии не покинет «Краснодар» этим летом. Между игроком и руководством клуба есть договорённость о том, что до зимы он не уйдёт.

Ранее сообщалось, что интерес к Кордобе проявляют «Зенит» и «Спартак». Однако сам форвард намерен рассматривать только предложения из Европы, но на данный момент их нет.

Напомним, 31-летний колумбиец был признан лучшим игроком «Краснодара» в прошедшем сезоне.