Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба не покинет «Краснодар» этим летом. Между игроком и руководством клуба есть договорённость о том, что до зимы он не уйдёт.
Ранее сообщалось, что интерес к Кордобе проявляют «Зенит» и «Спартак». Однако сам форвард намерен рассматривать только предложения из Европы, но на данный момент их нет.
Напомним, 31-летний колумбиец был признан лучшим игроком «Краснодара» в прошедшем сезоне.
Что касается Кордобы, то его возраст, как для форварда- несколько ограничивает его возможности, для попадания в топ-клуб Европы. Но поиграть, как Вы правильно сказали- в Казахстане, он конечно может. А впрочем, всё возможно...)))
Что касается Кордобы, то его возраст, как для форварда- несколько ограничивает его возможности, для попадания в топ-клуб Европы. Но поиграть, как Вы правильно сказали- в Казахстане, он конечно может. А впрочем, всё возможно...)))
А насчёт того, что Кордоба ждёт предложений из Европы...
Так, Казахстан сейчас тоже - Европа. )))
Глядишь, кто оттедова и сделает предложение, но, полагаю размер получки будет да-а-а-алеко не тот, что он запросил у Спартака (2, 5 - 3 млн гейриков).
А насчёт того, что Кордоба ждёт предложений из Европы...
Так, Казахстан сейчас тоже - Европа. )))
Глядишь, кто оттедова и сделает предложение, но, полагаю размер получки будет да-а-а-алеко не тот, что он запросил у Спартака (2, 5 - 3 млн гейриков).