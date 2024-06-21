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Кордоба не покинет «Краснодар»

вчера, 11:52

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба не покинет «Краснодар» этим летом. Между игроком и руководством клуба есть договорённость о том, что до зимы он не уйдёт.

Ранее сообщалось, что интерес к Кордобе проявляют «Зенит» и «Спартак». Однако сам форвард намерен рассматривать только предложения из Европы, но на данный момент их нет.

Напомним, 31-летний колумбиец был признан лучшим игроком «Краснодара» в прошедшем сезоне.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:20
Я тоже считаю, благородно, со стороны Величайшего советского Клуба- искать достойные кадры в других странах, дабы, не ослаблять конкурентов во внутреннем первенстве!!! Это пойдет, только во благо российскому футболу!!!

Что касается Кордобы, то его возраст, как для форварда- несколько ограничивает его возможности, для попадания в топ-клуб Европы. Но поиграть, как Вы правильно сказали- в Казахстане, он конечно может. А впрочем, всё возможно...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:49
Я тоже думаю, что Спартку негоже по примеру Зенита хороший ИГРАЮЩИЙ клуб ослаблять переманиванием одного из ключевых игроков..
А насчёт того, что Кордоба ждёт предложений из Европы...
Так, Казахстан сейчас тоже - Европа. )))
Глядишь, кто оттедова и сделает предложение, но, полагаю размер получки будет да-а-а-алеко не тот, что он запросил у Спартака (2, 5 - 3 млн гейриков).
Capral
Capral
вчера в 12:00
Вот и отлично!!! Рад за Краснодар!!! Удачи игроку и клубу!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
Это большой плюс для Краснодара - Кордоба ещё может много пользы принести клубу.
Гость
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