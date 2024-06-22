Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Будущее Помазуна в ЦСКА будет зависеть от разговора с Николичем

вчера, 14:37

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщил, что будущее игрока в составе «армейцев» будет зависеть от разговора с новым главным тренером команды Марко Николичем.

Илья всего третий день тренируется с ЦСКА. И, опять же, только идут тренировки, он еще даже не общался с Марко Николичем лично. Переговоры нельзя вести по регламенту, но варианты с арендой так или иначе мы смотрим. Как и любой агент, я делаю это. Делается это для того, что если мне скажут завтра: «Алексей, у нас с вратарями такая ситуация, мы хотим Илью продать или отдать в аренду», — у меня уже будут варианты, чтобы моему игроку было комфортно. Да, мне звонят клубы РПЛ, расспрашивают про Илью, но какое‑то желание его подписать — это уже додумки журналистов. Это как совсем недавно появились новости про «Атлетико», Илья был в круизе, вышли погулять с женой в Мадриде, а уже пишут, что он переходит. Трансферы любят тишину, понимаю, но говорить о каких‑то переходах рано.

Всё будет зависеть от разговора с Николичем? Именно. Если нам прямо скажут, что не рассчитывают на Илью, ради бога, мы что‑то придумаем. Но одно скажу точно: в «Урал» Илья не вернется. Скажу так, все эти новости про трансферы и ЦСКА нервируют и нас, потому что это выглядит так, как будто Помазун не хочет быть в клубе. А он прошел медосмотр, тренируется, всё хорошо, в рабочем режиме. Опять же, нужно просто понять, что скажут Илье, потому что он уже четыре года играл в основе «Урала». Это Чепчугов сидел там 15 лет, или сколько? Так что если будет какая‑то конкретика — мы сообщим. Пока что всё, что пишут — накидывание пуха на вентилятор.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВолков прошёл медосмотр и завтра подпишет контракт с «Зенитом»
Вчера, 13:23
Волков прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
21 июня
Глушков может вернуться в «Балтику»
21 июня
«Локомотив» интересуется полузащитником «Зенита»
21 июня
Агент Рыбуса: «Ведём переговоры с российскими и зарубежными клубами»
21 июня
Агент Тюкавина: «Трансферные дела любят тишину. Какие-то варианты смотрим»
21 июня
Сортировать
Все комментарии
8azjz5bkwn45
8azjz5bkwn45
вчера в 19:14
Нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше.
hwm2d2jm9ezw
hwm2d2jm9ezw
вчера в 17:48
И почему он в Мадриде гуляет?
Naherger
Naherger
вчера в 17:12
Надеюсь,Николич не оставит его в рамке ЦСКА
n3ksgj7hq7mm
n3ksgj7hq7mm
вчера в 17:03
Нет никакого будущего у Помазуна в его 27 лет.
s6n2xxdhvn4g
s6n2xxdhvn4g
вчера в 16:25
Загубят вратаря в этом клубе, то играл, то на лавке до пенсии просидит.
drug01
drug01
вчера в 16:06
Надо решать чтобы ему было хорошо!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:39
Посмотрим что решит тренер
Вещий
Вещий
вчера в 15:36
В принципе все правильно..... тренеру виднее кто нужен команде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:58
Николич посоветует вратарю согласится на переход в Атлетико Мадрид))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 