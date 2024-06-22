Будущее Помазуна в ЦСКА будет зависеть от разговора с Николичем

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщил, что будущее игрока в составе «армейцев» будет зависеть от разговора с новым главным тренером команды Марко Николичем.
Илья всего третий день тренируется с ЦСКА. И, опять же, только идут тренировки, он еще даже не общался с Марко Николичем лично. Переговоры нельзя вести по регламенту, но варианты с арендой так или иначе мы смотрим. Как и любой агент, я делаю это. Делается это для того, что если мне скажут завтра: «Алексей, у нас с вратарями такая ситуация, мы хотим Илью продать или отдать в аренду», — у меня уже будут варианты, чтобы моему игроку было комфортно. Да, мне звонят клубы РПЛ, расспрашивают про Илью, но какое‑то желание его подписать — это уже додумки журналистов. Это как совсем недавно появились новости про «Атлетико», Илья был в круизе, вышли погулять с женой в Мадриде, а уже пишут, что он переходит. Трансферы любят тишину, понимаю, но говорить о каких‑то переходах рано.
Всё будет зависеть от разговора с Николичем? Именно. Если нам прямо скажут, что не рассчитывают на Илью, ради бога, мы что‑то придумаем. Но одно скажу точно: в «Урал» Илья не вернется. Скажу так, все эти новости про трансферы и ЦСКА нервируют и нас, потому что это выглядит так, как будто Помазун не хочет быть в клубе. А он прошел медосмотр, тренируется, всё хорошо, в рабочем режиме. Опять же, нужно просто понять, что скажут Илье, потому что он уже четыре года играл в основе «Урала». Это Чепчугов сидел там 15 лет, или сколько? Так что если будет какая‑то конкретика — мы сообщим. Пока что всё, что пишут — накидывание пуха на вентилятор.