Будущее Помазуна в ЦСКА будет зависеть от разговора с Николичем

, агент вратаря ЦСКА , сообщил, что будущее игрока в составе «армейцев» будет зависеть от разговора с новым главным тренером команды .

Илья всего третий день тренируется с ЦСКА . И, опять же, только идут тренировки, он еще даже не общался с Марко Николичем лично. Переговоры нельзя вести по регламенту, но варианты с арендой так или иначе мы смотрим. Как и любой агент, я делаю это. Делается это для того, что если мне скажут завтра: «Алексей, у нас с вратарями такая ситуация, мы хотим Илью продать или отдать в аренду», — у меня уже будут варианты, чтобы моему игроку было комфортно. Да, мне звонят клубы РПЛ , расспрашивают про Илью, но какое‑то желание его подписать — это уже додумки журналистов. Это как совсем недавно появились новости про «Атлетико», Илья был в круизе, вышли погулять с женой в Мадриде, а уже пишут, что он переходит. Трансферы любят тишину, понимаю, но говорить о каких‑то переходах рано.