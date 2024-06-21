Агент Тюкавина: «Трансферные дела любят тишину. Какие-то варианты смотрим»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, высказался на тему будущего своего клиента.
Трансферные дела любят тишину. Костя сейчас на рыбалке, он приедет только завтра. После сборной ему дали отдохнуть. Какие-то варианты смотрим, но по ним я даже не дергаю Константина. Европейские клубы знают сумму отступных — появится конкретика, будем смотреть. Какие-то контакты есть, обычный рабочий процесс. Самая большая проблема — получить разрешение на работу.
Эти дела как раз шумиху любят.
Другое дело, что рассказать не о чем🤣
Эти дела как раз шумиху любят.
Другое дело, что рассказать не о чем🤣