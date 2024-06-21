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Агент Тюкавина: «Трансферные дела любят тишину. Какие-то варианты смотрим»

вчера, 14:54

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, высказался на тему будущего своего клиента.

Трансферные дела любят тишину. Костя сейчас на рыбалке, он приедет только завтра. После сборной ему дали отдохнуть. Какие-то варианты смотрим, но по ним я даже не дергаю Константина. Европейские клубы знают сумму отступных — появится конкретика, будем смотреть. Какие-то контакты есть, обычный рабочий процесс. Самая большая проблема — получить разрешение на работу.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:09
Такая тишина, аж уши ломит.
Зюпин
Зюпин
вчера в 17:39
Сразу видно "профи" 🤣
Эти дела как раз шумиху любят.
Другое дело, что рассказать не о чем🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:06
Какие-такие варианты вы там смотрите? Как Сафонов в ПСЖ ушел, а Глушенков в Зенит? гыгыгы
Сп62
Сп62 ответ nsqb2v5r42xy (раскрыть)
вчера в 16:52
Зенит возьмёт. В случае чего, лавка у него длинная.
nsqb2v5r42xy
nsqb2v5r42xy
вчера в 15:47
Еще один распиаренный игрок, который стоящим командам не нужен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:30
Золотые слова. поменьше болтовни-больше шансов на успех...
Capral
Capral
вчера в 15:23
На роже у Сафонова написано, крупными буквами- 75 ЛЖИВАЯ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:18
Посмотрим..как в тишине вы работаете
lotsman
lotsman
вчера в 14:57, ред.
То трезвонили о очередях за ним, а теперь о тишине заговорили, наверное чтобы рыбу не распугать.)
8k7wh3zgz9c3
8k7wh3zgz9c3
вчера в 14:56
Хочется получить побольше, но пока не можется.
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