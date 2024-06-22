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Волков прошёл медосмотр и завтра подпишет контракт с «Зенитом»

вчера, 13:23

Защитник «Краснодара» Сергей Волков близок к переходу в «Зенит».

Футболист прошёл медосмотр, завтра он подпишет договор со своим новым клубом, а со вторника приступит к тренировкам.

Ранее «Зенит» приобрёл хавбека «Локомотива».

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Все комментарии
Desem Somnium
Desem Somnium ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 07:26
А по мне футбол совсем не интересен стал, как Россию лишили Еврокубков
valt134
valt134 ответ AlkoZavrRex (раскрыть)
сегодня в 01:41
Я против Питера ничего не имею. Контракт там отработал, когда «морячил». Красивый город и замечательные люди. После Краснодара и Новороссийска Питер для меня дороже всех остальных городов России ( не в обиду всем другим). Я про другое. Как можно развивать футбол в стране где практически нет конкуренции? Получается у кого деньги-тот и чемпион. Вот поэтому Зенит и занимал в своих группах ЛЧ последнее место. Конкуренции нет. От этого страдает весь российский футбол.
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
В Германии нет Баварии? В Франции ПСЖ? В Испании Реал? Практически в любой лиге есть команда доминатор. И не забывайте, команд из Москвы во всех профессиональных лигах больше десятка. Из Питера максимум две две.
112910415
112910415
вчера в 20:46
Счастья ему и радости! )
valt134
valt134 ответ gnyqyk7b68vg (раскрыть)
вчера в 19:57
Пока Питерские у «кормушки» наивно было бы видеть другого чемпиона.
peh285nbnc2p
peh285nbnc2p
вчера в 19:47
99.9 процентов футболистов выберут лавочное чемпионство в Зените, чем быть никем в краснодаре.
gnyqyk7b68vg
gnyqyk7b68vg ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 19:45
Много из Краснодара уехало российских футболистов в топ-5? Кроме Сафонова что-то никого не припомню, много раз Краснодар был чемпионом, ни разу.
valt134
valt134 ответ dyjuc93qzk2s (раскрыть)
вчера в 19:20
Я и сейчас знаю. Волков, скорее всего, станет «лавочным» чемпионом и состоятельным человеком с последующей арендой в какой-нибудь «середняк» и продажей. А Козлов будет развиваться в основе Краснодара и удачно уедет в ТОП-5.
dyjuc93qzk2s
dyjuc93qzk2s ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 19:06
Посмотрим кем будет Волков через год и кем будет Козлов.
112910415
112910415
вчера в 18:49
А может в аренду уйдёт...
Хиромант
Хиромант ответ m9yt27kv2vm7 (раскрыть)
вчера в 18:42
- А как же нефть, уголь, никель, и прочие ископаемые? Почему они не общие? Почему не принадлежат всем россиянам? А электроэнергия и металлургия? Заводы и электростанции всей страной строили! А у вас только к Газпрому претензии ... А где мой а/м Волга, за мой ваучер? - Все вопросы к Ельцину и Чубайсу!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:42
Таких как Тотти единицы, остальные по общей формуле: Деньга + деньга!)
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:26
Вы совсем не учитываете, что при купле-продаже футболист тоже имеет право голоса.
m9yt27kv2vm7
m9yt27kv2vm7 ответ Vladrad (раскрыть)
вчера в 17:24
Газпром - госкомпания, которая зарабатывает деньги за счёт добычи ископаемых, которые согласно конституции РФ принадлежат народу. Это деньги всех россиян. Но если вы не гражданин РФ, можете их считать чужими
valt134
valt134
вчера в 17:05
Краснодар дал звонкую пощечину Зениту, отдав Волкова взамен на Козлова. Так Зенит еще не унижали. Теперь и Краснодар увел футболиста у Зенита( причем воспитанника Зенита, отказавшегося играть за него). Это ли не Революция в нашем «болоте»? К тому же Волков являлся «лавочником» в Краснодаре и за него Краснодар сорвал солидный куш. Так что не только Зениту ослаблять конкурентов. Любая палка о двух концах.
Vladrad
Vladrad ответ 3cturbkmw982 (раскрыть)
вчера в 17:02
Не гоже считать чужие деньги.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:46
Всё дело в том- будут ли, Глушенков и Волков регулярно играть в основе!? Если нет, значит- это прямое ослабление конкурентов!!!

На этом всё- разговор закончен!
3cturbkmw982
3cturbkmw982
вчера в 16:09
Все хотят трофеи и денег, поэтому идут в зенит.
«Газпром» в 2023 году получил чистый убыток по МСФО в размере 629 млрд руб.
Пару десятков млрд на игрушку Миллера можно выделить, все равно уже в минусе
sv_1969
sv_1969 ответ rea2g9mjhs7a (раскрыть)
вчера в 16:04
Это его право!БОльшего сказать не могу...
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
ДИНАМО, ЦСКА, Спартак, Локомотив................... они усиляются, и только Зенит ослабляет тех, кто САМ ПРОДАЁТ игроков.
У Краснодара в этом сезоне проблемы с финансами - Зенит ослабляет его?
"....клуб вынужден расставаться, даже с нужными команде..." - Зенит ослабляет?
Причём если бы другой клуб купил Волкова, то назвали бы удачной сделкой. А Зенит, видите ли, ослабляет. Детский сад.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:51
У Краснодара в этом сезоне проблемы с финансами, о чем свидетельствует приход Смолова и не только... Поэтому, клуб вынужден расставаться, даже с нужными команде футболистами. Динамо не ослабляет прямых конкурентов, если покупает игроков, то исключительно из-за границы. Карраскаль? От него ЦСКА отказался и продал, добровольно, в этом случае, он перешел в Динамо, но умышленного ослабления не было. Так к кому претензии?!

И поосторожнее со словами- типа бред и тп.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:25
Но сначала Краснодар сам себя ослабляет, продавая игрока. А Зенит уже покупает то, что продают. Если бы Краснодар не продавал, то насильно игрока никто не заберёт. А раз продаёт, то значит игрок им не нужен. И насчёт "нормальной практики" - это бред, придуманный в детской песочнице. Причём если Динамо ЦСКА............... приобретают игрока, то они усиляются, а если Зенит, то ослабляет конкурентов. Ну ладно молодёжь раздувает этот бред, но солидным людям нести эту чушь...............))
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:14
Это игра слов, которую, вы не поняли. Зенит, этим приобретением ослабляет Краснодар- это "нормальная практика" Зенита. Теперь, понятно???
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:11
Интересная логика.) Если он нужен Краснодару, то зачем Краснодар его продаёт?
lotsman
lotsman
вчера в 15:10
Хорошее приобретение Зенита.
35egrq88tdp8
35egrq88tdp8 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:53
Был бы нужен, не продавали бы.
2wn48qqa7t76
2wn48qqa7t76
вчера в 14:48
Зенит его взял, потому что он нужен Зениту, а кто нужен Краснодару его проблемы.
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Хорошее приобретение Зенита.
Capral
Capral ответ gr9ugr3vh25h (раскрыть)
вчера в 13:56
Он нужен Краснодару, поэтому- взял его Зенит...
rea2g9mjhs7a
rea2g9mjhs7a ответ sv_1969 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:54
Так дело то всё в том, что ему ответили.
Ему показали где можно узнать сколько и как можно заработать очков.
Это для того, что бы пользователь ознакомился и изучил правила, что бы не задавать подобные вопросы.
Да ему уже другие сказали, что нельзя заработать 5000 в сутки, но он всё равно продолжает.
Вопрос зачем?
Если есть подозрения, то пусть сразу говорит, а если нет то пусть учит правила, что бы не задавать подобных вопросов.
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