Волков прошёл медосмотр и завтра подпишет контракт с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков близок к переходу в «Зенит».
Футболист прошёл медосмотр, завтра он подпишет договор со своим новым клубом, а со вторника приступит к тренировкам.
Ранее «Зенит» приобрёл хавбека «Локомотива».
Защитник «Краснодара» Сергей Волков близок к переходу в «Зенит».
Футболист прошёл медосмотр, завтра он подпишет договор со своим новым клубом, а со вторника приступит к тренировкам.
Ранее «Зенит» приобрёл хавбека «Локомотива».
На этом всё- разговор закончен!
На этом всё- разговор закончен!
«Газпром» в 2023 году получил чистый убыток по МСФО в размере 629 млрд руб.
Пару десятков млрд на игрушку Миллера можно выделить, все равно уже в минусе
«Газпром» в 2023 году получил чистый убыток по МСФО в размере 629 млрд руб.
Пару десятков млрд на игрушку Миллера можно выделить, все равно уже в минусе
У Краснодара в этом сезоне проблемы с финансами - Зенит ослабляет его?
"....клуб вынужден расставаться, даже с нужными команде..." - Зенит ослабляет?
Причём если бы другой клуб купил Волкова, то назвали бы удачной сделкой. А Зенит, видите ли, ослабляет. Детский сад.
У Краснодара в этом сезоне проблемы с финансами - Зенит ослабляет его?
"....клуб вынужден расставаться, даже с нужными команде..." - Зенит ослабляет?
Причём если бы другой клуб купил Волкова, то назвали бы удачной сделкой. А Зенит, видите ли, ослабляет. Детский сад.
И поосторожнее со словами- типа бред и тп.
И поосторожнее со словами- типа бред и тп.
Ему показали где можно узнать сколько и как можно заработать очков.
Это для того, что бы пользователь ознакомился и изучил правила, что бы не задавать подобные вопросы.
Да ему уже другие сказали, что нельзя заработать 5000 в сутки, но он всё равно продолжает.
Вопрос зачем?
Если есть подозрения, то пусть сразу говорит, а если нет то пусть учит правила, что бы не задавать подобных вопросов.
Ему показали где можно узнать сколько и как можно заработать очков.
Это для того, что бы пользователь ознакомился и изучил правила, что бы не задавать подобные вопросы.
Да ему уже другие сказали, что нельзя заработать 5000 в сутки, но он всё равно продолжает.
Вопрос зачем?
Если есть подозрения, то пусть сразу говорит, а если нет то пусть учит правила, что бы не задавать подобных вопросов.