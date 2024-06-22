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«Зенит» запросил у «Палмейраса» 17 млн евро за Клаудиньо

вчера, 21:23

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Бразилии.

В подписании футболиста заинтересован «Палмейрас». «Зенит» запросил у бразильского клуба 17 млн евро за трансфер своего игрока.

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Все комментарии
rugw4gvx4gxa
rugw4gvx4gxa
сегодня в 04:39
Это всё равно, что у нищего просить.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 22:41
Продавать нельзя удерживать , )))
Хорошая тенденция намечается в Зените. Похоже, и хочется верить , что Алексей Борисович в сборную Бразилии наигрались-с.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:37
Возможно договорятся - больших проблем Нет
lotsman
lotsman
вчера в 22:32
Запросили 17, сойдутся на 15.)
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:51
- Да продавайте уже его скорее, а то все мужики на "ветке" перессорятся!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:44
За 10 купят...возможно и очередь стоять будет...артистичен...техничен...
Но не Палмейрас...там хоть и появились шальные деньги от продажи Эндрика но команда никогда не покупала игрока дороже 12 млн....и Клаудиньо явно не тот игрок ради которого они пойдут на рекордную покупку...
5u7ajud4r42y
5u7ajud4r42y ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:27
И за двадцать купят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:24
Вряд ли его кто и за 10 купит.
Гость
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