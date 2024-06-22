«Зенит» запросил у «Палмейраса» 17 млн евро за Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Бразилии.
В подписании футболиста заинтересован «Палмейрас». «Зенит» запросил у бразильского клуба 17 млн евро за трансфер своего игрока.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Бразилии.
В подписании футболиста заинтересован «Палмейрас». «Зенит» запросил у бразильского клуба 17 млн евро за трансфер своего игрока.
Но не Палмейрас...там хоть и появились шальные деньги от продажи Эндрика но команда никогда не покупала игрока дороже 12 млн....и Клаудиньо явно не тот игрок ради которого они пойдут на рекордную покупку...
Но не Палмейрас...там хоть и появились шальные деньги от продажи Эндрика но команда никогда не покупала игрока дороже 12 млн....и Клаудиньо явно не тот игрок ради которого они пойдут на рекордную покупку...
Хорошая тенденция намечается в Зените. Похоже, и хочется верить , что Алексей Борисович в сборную Бразилии наигрались-с.
Хорошая тенденция намечается в Зените. Похоже, и хочется верить , что Алексей Борисович в сборную Бразилии наигрались-с.