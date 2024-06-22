«Локомотив» и ещё два клуба РПЛ интересуются полузащитником «Коньяспора»

Полузащитник «Коньяспора» Алассане Ндао может перейти в «Локомотив». Об этом сообщил агент игрока.
«Локомотив» давно следит за Ндао, их представители были на матче «Коньяспора» с «Галатасараем». Они собираются сделать свое предложение о переходе на следующей неделе, но у сенегальца еще действует контракт с клубом. Мы будем действовать в соответствии с решением «Коньяспора».
Агент подчеркнул, что интерес к Ндао также проявляют «Ахмат» и «Динамо».
Когда его уже кто-нибудь выловит?
И сделает пресс-секретарём, чтобы сочинять утятину, находясь на официальном посту, ему было бы уже не комильфо?))
Динамо не интересуется и не интересовалось этим сенегальцем.
Для игрока атаки 7 забитых мячей за 3 сезона- это, конечно, круть..)))
Да и сам Коньяспор, в последние годы будучи крепким середняком суперлиги,
как раз с приходом Ндао едва не вылетел..
Когда его уже кто-нибудь выловит?
И сделает пресс-секретарём, чтобы сочинять утятину, находясь на официальном посту, ему было бы уже не комильфо?))
Динамо не интересуется и не интересовалось этим сенегальцем.
Для игрока атаки 7 забитых мячей за 3 сезона- это, конечно, круть..)))
Да и сам Коньяспор, в последние годы будучи крепким середняком суперлиги,
как раз с приходом Ндао едва не вылетел..