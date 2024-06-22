«Локомотив» и ещё два клуба РПЛ интересуются полузащитником «Коньяспора»

Полузащитник «Коньяспора» может перейти в «Локомотив». Об этом сообщил агент игрока.

«Локомотив» давно следит за Ндао, их представители были на матче «Коньяспора» с «Галатасараем». Они собираются сделать свое предложение о переходе на следующей неделе, но у сенегальца еще действует контракт с клубом. Мы будем действовать в соответствии с решением «Коньяспора».