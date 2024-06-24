Гол Венгрии стал самым поздним в истории Евро без учёта экстра-таймов

Нападающий сборной Венгрии Кевин Чобот стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов Европы без учёта дополнительного времени.
Игрок отличился на 100-й минуте (99:32) матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией, этот мяч стал для его команды победным (1:0).
Венгрия заняла 3-е место в группе А, набрав 3 очка, и сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Автоголы летят один за другим, издалека забивают, юные и старые на одном поле, самый быстрый-поздний. С Роном опять же фотосессия...
Автоголы летят один за другим, издалека забивают, юные и старые на одном поле, самый быстрый-поздний. С Роном опять же фотосессия...