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Гол Венгрии стал самым поздним в истории Евро без учёта экстра-таймов

вчера, 00:38
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия0 : 1Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Нападающий сборной Венгрии Кевин Чобот стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов Европы без учёта дополнительного времени.

Игрок отличился на 100-й минуте (99:32) матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией, этот мяч стал для его команды победным (1:0).

Венгрия заняла 3-е место в группе А, набрав 3 очка, и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 10:21
Вот уж действительно...лучше поздно, чем никогда)...
drug01
drug01
вчера в 09:30
Поздний гол но зато важный!!?
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
barca200885, Mitka90, Snowtiger больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 18. Поздравляем! Чемпионат Европы 2024
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 08:41
Это самый нужный гол, хотя врятли они пройдут дальше !
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:23
Хуже шотландцев только поляки
9trjw66cqjwy
9trjw66cqjwy
вчера в 08:10
Шотландцы заслуженно едут домой.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:09
Новостей нет. Так поздороваюсь. Всем Добра!
k4s52rmm3k7e
k4s52rmm3k7e
вчера в 08:09
Теперь венгры с большим интересом будут смотреть оставшиеся матчи группового турнира.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 08:08
Это хорошая новость. Здоровья ему
zrwjyevg92r7
zrwjyevg92r7
вчера в 08:07
Теперь венгры будут надеяться на помощь других.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 07:30
Варга в норме. Но больше не сыграет на этом Евро. Перелом лицевой кости
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:17, ред.
Все рекорды на этом Евро обновили.
Автоголы летят один за другим, издалека забивают, юные и старые на одном поле, самый быстрый-поздний. С Роном опять же фотосессия...
Вещий
Вещий
вчера в 06:51
Красиво вошел в историю футбола....
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:06
Вот что значит играть до конца
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:03
Хоть и поздний , но зато какой важный
Scorp689
Scorp689
вчера в 05:29
Не факт что пройдут дальше из группы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 04:26
Бились до конца за себя и за того парня.
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:41
Зато этот гол стал такой нужным для венгров...
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