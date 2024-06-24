Гол Венгрии стал самым поздним в истории Евро без учёта экстра-таймов

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вчера, 00:38

Нападающий сборной Венгрии стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов Европы без учёта дополнительного времени.

Игрок отличился на 100-й минуте (99:32) матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией, этот мяч стал для его команды победным (1:0).

Венгрия заняла 3-е место в группе А, набрав 3 очка, и сохраняет шансы на выход в плей-офф.