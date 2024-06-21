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Месси побил рекорд по количеству проведённых матчей на Кубке Америки

вчера, 09:00
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб КанадаКанадаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству проведённых матчей на Кубке Америки.

Игра 1-го тура группы А с Канадой (2:0) на стартовавшем сегодня турнире в США стала для футболиста 35-й. Форвард превзошёл достижение чилийца Серхио Роберто Ливингстона — 34 матча, которого он достиг в 1953 году.

Также Лео стал первым аргентинцем, сыгравшим на семи Кубках Америки.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:08
В ранге святых он никак не может быть, и никто его туда не вознес. Речь исключительно за его успехи в футболе.
azul74
azul74
вчера в 19:28
Ну и где персофаны гнома которые кричали про псевдо рекорды Роналду?
Двойные стандарты,не более)
R. Carlos
R. Carlos ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:51
Хорошо хорошо !!
Пусть ему дадут ЗМ еще !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:51
Факт.
А против факта не попрёшь!
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:44
А на счёт моих комментариев, восхваляющих Роналду, обязательно поищи. Только смотри не разочаруйся, когда найдёшь в моих комментах ещё и критику с моей стороны в сторону Роналду. А то это может случайно сломать все твои шаблоны.
K_TS16
K_TS16
вчера в 13:43
Это вам не Нарцисс
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:36
    Elliada_
    Elliada_ ответ Татьяна Иващенко (раскрыть)
    вчера в 12:47
    Ну раз удаляет, значит что-то оскорбительное. Вон с товарищем говорю, его комментарии не удаляют. Я так понял это из-за Роналду. Я уже написал все, что о нем думаю и это Евро только подтвердит мои слова.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Вот когда будет время, обязательно найду твой комментарий восхваления Роналду и ткну тебе этим в лицо. Вот точно не забуду. А ты не забудь потом извиниться передо мной.

    У меня нет ненависти к Роналду. Я уже сказал, что не оскорбляю его, а указываю на факт его бесполезности. А вот его фанаты раздражают. Сейчас он из себя ничего не представляет, отсутствие трофеев и полезности в важных матчах это доказывают. Только шакалит статистику во вред своим командам.

    А по поводу его периода в Реале. Никогда не задумывался, почему после его ухода сначала Бензема его удачно заменил, а после ухода Карима Винисиус, хотя сам Роналду после Реала ничего не добился? Кто кого тащил?
    Татьяна Иващенко
    Татьяна Иващенко ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:44, ред.
    Я пыталась с вами все обсудить, даже привела соответствующие факты, но увы, администратор удалил мое сообщение и дал предупреждение за флуд.

    Дизлайк означает несогласие с вами и вашим мнением (раз уж мои посты трут)
    Incredulous
    Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:37
    Пишу тебе в тысячный раз, мне абсолютно плевать на Роналду, его нынешние выступления, и его дальнейшую судьбу. Меня он интересовал только в период его пребывания в Реале. Так что мне не интересна сравнительная статистика Месси и Роналду. В комментарии о унылости Евро, в котором я упомянул Роналду, сделал я это специально, зная твою ненависть к португальцу и всему, что с ним связано, включая сборную. И что для тебя присутствие Роналду - это один из главных раздражителей, который отключает любое критическое мышление.

    И теперь снова тебе вопрос, который для тебя так болезнен, и ты в который раз пытаешься от него уйти:
    "...где я тебе писал об эгоистичности и самовлюблённости как Месси, так и Роналду. Что оба на фоне своих успехов и достижений поймали звезду, и возомнили себя выше остальных."
    Согласен или нет? Или критиковать можно всех, кроме "его святейшества"?
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 12:30
    Кто такая Татьяна Иващенко и почему на каждый мой комментарий ставит мне дизлайк? Уважаемая, Татьяна, если не согласны со мной, можно обсудить. Какой смысл в дизлайках? Это ведь ничего не дает.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 12:28
    А какая должна быть критика к Месси? На победных турнирах хорошо себя проявил. Стал лучшим игроком. Сейчас поучаствовал в двух голах с Канадой. Вот когда он начнет ради собственной статистики мешать команде, будет бесполезным на турнирах и устраивать скандалы на ровном месте, то критикуй сколько угодно.

    Поройся у себя в комментариях и увидишь. Или мне нужно все твои комментарии найти и вставить сюда, чтобы тебя убедить?

    Адекватное мнение вот - Месси всё еще полезен, а Роналду нет. Месси выиграл трофей с худшей командой МЛС, а Роналду 3 года не может, хотя МЮ и Юве уже выиграли свои трофеи. Месси регулярно совершает полезное действие на турнирах, а Роналду нет. 1 гол с пенальти на ЧМ и всё. Тут возраст или характер решай сам. Я зову его балластом, а не обзываю геем, бабой и т. д. Балласт - человек, от которого мало толку.

    Вообще, все началось с тебя. Ты поднял тему про Роналду. Я только про унылое Евро написал. Если не фанат Роналду, зачем нужно было стрелки на него переводить?
    Incredulous
    Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:13
    Где я восхвалял Роналду? Покажи.
    Ты наверное уже и не помнишь нашу переписку, где я тебе писал об эгоистичности и самовлюблённости как Месси, так и Роналду. Что оба на фоне своих успехов и достижений поймали звезду, и возомнили себя выше остальных. Вот пишу тебе это снова. Как по мне это вполне адекватное суждение.
    Согласен?
    Incredulous
    Incredulous ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 12:07
    Никаких претензий по поводу рекордов и достижений Месси никогда не было. Величайший в прошлом игрок, по истине легендарная личность в футболе. Заметьте, я никогда этого не отрицал.
    Я поражаюсь фанатизму некоторых личностей в отношении Месси, которые возводят его в ранг святых, не приемлют никакой критики в его адрес, даже если она обоснованная, поливают известной субстанцией всех вокруг, кто посмеет сказать что-то негативное в сторону их кумира. Вот об этом фанатизме я и написал комментарий. Что здесь не так?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:05
    Копа Америки первый из топ-турниров. и он на 44 года старше своего европейского младшего брата))
    любая сборная из европыили других регионов мира имеют право участвовать в КА.
    даже сб.России.
    ведь были Мексика, Ямайка, Япония, Катар.
    Евро расширяется за счет новых государств на европейской карте,
    а Копа расширяется за счет приглашенных соседей.
    Что мешает сб.Англии? Наличие Гарри Кейна бестрофейника?!
    В общем, американцы молодц. Ведь на Севере - деньги, а на Юге - таланты.
    Все довольны, всем выгодно.
    КА 2024 по качеству не уступает Евро 2024.
    Альбиселесте в поисках повторного успеха.
    Уверен, что Аргентина заберет снова. Бразильцам нечего предложить.
    Хотя Селесао пора уже вернуть свое величие.
    Возможно, Уругвай думает, что они лучше Аргентины и Бразилии.
    У Колумбия свои мечты к славе.
    А может, у американцев свои козыри.
    Пока сыграл один матч.
    Хулиан Альварес - лучший игрок матча Аргентина 2:0 Канада!
    Где здесь дворовый футбол, когда в турнире участвуют лучшие игроки лучших клубов мира, как Реал Мадрид, МанСити, Ливерпуль, Интер, Милан, ПСЖ, Атлетико, Баварии, Интер Майами лидер МЛС..
    А какие ультра стадионы в США?
    Матч - открытие прошел на Мерседес-Бенц Арене что в Атланте.
    более 72.000 пришли. Стадион был просто переполнен.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 12:05
      Incredulous
      Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 11:59
        Elliada_
        Elliada_ ответ Сергей Тихонов (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 11:55
        А разве и так не понятно? Ладно разжую.

        Месси в отличие от Роналду полезен сборной. Не смотри на отборочные матчи или товарняки, смотри на турниры. В отборочных особо потеть не нужно. Например, без Роналду Португалия вынесла Люксембург 9:0. Это крупнейшая победа сборной в истории.

        ЧМ 2022 - 1 гол с пенальти.
        ЛН 2023 - не вышли из группы.
        ЧЕ 2024 - пока просто отбегал 1 матч, но не сомневаюсь, что вылетят от первого нормального соперника.

        Смысл в том, что Роналду в сборной больше зритель, чем участник. Он полезен там, где без него легко справятся. А где нужно решать, он бесполезен.

        У Месси на ЧМ 7+3, в Финаллисиме 2 голевых, на КА 4+5. Таких цифр Роналду ни на одном турнире сборных не набирал.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
        вчера в 11:53
        Так я не фанат Месси и тем более я не фанат дырявого.
        Для меня вообще по жизни нет кумиров.
        Но, если уж хоть как то меня можно причислить к фанатам, то наверное это будет Рональдиньо, я до сих пор люблю пересмотривать его выкрутасы под музыку.
        Лично я считаю его намого талантливее чем тот же Месси, но он сам погубил свою карьеру, хотя и добился многого.
        Elliada_
        Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
        вчера в 11:45
        Ух, ты. Уже своих слов не помнишь? А кто мне написал: "Унылого Евро)))
        А унылость Евро определяется отсутствием там Месси, или присутствием Роналду?)
        Можешь не отвечать, это был риторический вопрос, ответ и так всем известен."????
        Incredulous
        Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 11:42
        Elliada_
        Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
        вчера в 11:34
        А ты забавный. Сам первый пишешь ответ, а когда получаешь ответ, делаешь вид, что выше всего этого "фанатизма".

        Я про Роналду ни слова не написал, просто отметил, что Евро унылое, а ты стрелки на Роналду перевел, а теперь еще что-то про здравый смысл лепишь.
        Incredulous
        Incredulous ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
        вчера в 11:29
        Не спорь с ними, это бесполезно. Там логика и здравый смысл отсутствует от слова совсем. Я им уже устал объяснять, что я болельщик Реала, команды, клуба, а не персональный фанат Роналду или кого-либо. У меня нет комментов, где бы я топил за Роналду, или оправдывал какие-то его действия, или ставил в пример, или сравнивал с их аргентинским "божеством", или болел за Португалию. Но в ответ, не найдя что сказать, некоторые из них просто поставили меня в игнор. То есть ты понимаешь, человек пишет мне, но при этом ставит меня в игнор, чтобы я не мог ему ответить) Это всё, что нужно знать о персофанах Месси.
        Сэйнт Техник
        Сэйнт Техник
        вчера в 11:28
        А сколько Роналду сыграл матчей на КА? Вот то то же.
        AgamagA_______
        AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
        вчера в 11:26
        Не совсем понимаю ваше беспокойство по поводу рекордов Месси и негатив в сторону тех, кто восхищается этим. А что можно доказать обратное?
        Или фанатизм касается, когда речь про Месси?

        Так уж вышло, что величайшим игроком стал воспитанник Барселоны.
        AgamagA_______
        AgamagA_______
        вчера в 11:17
        Логично! Самый титулованный футболист в истории футбола.
        Сергей Тихонов
        Сергей Тихонов ответ Байкал-38 (раскрыть)
        вчера в 11:12
        А причем тут он, если речь о тебе?)))
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Сергей Тихонов (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 10:52
        А он, что ещё и фатат Месси?
        Парадокс какой-то, активно болеет за Реал и нарцисса и ещё фанат Месси!
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 10:39
        Это не удивительно! И не предел
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