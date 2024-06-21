Месси побил рекорд по количеству проведённых матчей на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству проведённых матчей на Кубке Америки.
Игра 1-го тура группы А с Канадой (2:0) на стартовавшем сегодня турнире в США стала для футболиста 35-й. Форвард превзошёл достижение чилийца Серхио Роберто Ливингстона — 34 матча, которого он достиг в 1953 году.
Также Лео стал первым аргентинцем, сыгравшим на семи Кубках Америки.
любая сборная из европыили других регионов мира имеют право участвовать в КА.
даже сб.России.
ведь были Мексика, Ямайка, Япония, Катар.
Евро расширяется за счет новых государств на европейской карте,
а Копа расширяется за счет приглашенных соседей.
Что мешает сб.Англии? Наличие Гарри Кейна бестрофейника?!
В общем, американцы молодц. Ведь на Севере - деньги, а на Юге - таланты.
Все довольны, всем выгодно.
КА 2024 по качеству не уступает Евро 2024.
Альбиселесте в поисках повторного успеха.
Уверен, что Аргентина заберет снова. Бразильцам нечего предложить.
Хотя Селесао пора уже вернуть свое величие.
Возможно, Уругвай думает, что они лучше Аргентины и Бразилии.
У Колумбия свои мечты к славе.
А может, у американцев свои козыри.
Пока сыграл один матч.
Хулиан Альварес - лучший игрок матча Аргентина 2:0 Канада!
Где здесь дворовый футбол, когда в турнире участвуют лучшие игроки лучших клубов мира, как Реал Мадрид, МанСити, Ливерпуль, Интер, Милан, ПСЖ, Атлетико, Баварии, Интер Майами лидер МЛС..
А какие ультра стадионы в США?
Матч - открытие прошел на Мерседес-Бенц Арене что в Атланте.
более 72.000 пришли. Стадион был просто переполнен.
любая сборная из европыили других регионов мира имеют право участвовать в КА.
даже сб.России.
ведь были Мексика, Ямайка, Япония, Катар.
Евро расширяется за счет новых государств на европейской карте,
а Копа расширяется за счет приглашенных соседей.
Что мешает сб.Англии? Наличие Гарри Кейна бестрофейника?!
В общем, американцы молодц. Ведь на Севере - деньги, а на Юге - таланты.
Все довольны, всем выгодно.
КА 2024 по качеству не уступает Евро 2024.
Альбиселесте в поисках повторного успеха.
Уверен, что Аргентина заберет снова. Бразильцам нечего предложить.
Хотя Селесао пора уже вернуть свое величие.
Возможно, Уругвай думает, что они лучше Аргентины и Бразилии.
У Колумбия свои мечты к славе.
А может, у американцев свои козыри.
Пока сыграл один матч.
Хулиан Альварес - лучший игрок матча Аргентина 2:0 Канада!
Где здесь дворовый футбол, когда в турнире участвуют лучшие игроки лучших клубов мира, как Реал Мадрид, МанСити, Ливерпуль, Интер, Милан, ПСЖ, Атлетико, Баварии, Интер Майами лидер МЛС..
А какие ультра стадионы в США?
Матч - открытие прошел на Мерседес-Бенц Арене что в Атланте.
более 72.000 пришли. Стадион был просто переполнен.