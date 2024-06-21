Месси побил рекорд по количеству проведённых матчей на Кубке Америки

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вчера, 09:00

Нападающий сборной Аргентины установил рекорд по количеству проведённых матчей на Кубке Америки.

Игра 1-го тура группы А с Канадой (2:0) на стартовавшем сегодня турнире в США стала для футболиста 35-й. Форвард превзошёл достижение чилийца Серхио Роберто Ливингстона — 34 матча, которого он достиг в 1953 году.

Также Лео стал первым аргентинцем, сыгравшим на семи Кубках Америки.