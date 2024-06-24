В УЕФА заявили об отсутствии задержек при оказании помощи Варге

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вчера, 20:45

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что помощь нападающему сборной Венгрии во время матча с Шотландией была оказана своевременно.

Игрок получил травму головы, столкнувшись с вратарём соперника , его унесли с поля на носилках. Обследование выявило у форварда перелом лицевых костей и сотрясение мозга.

Полузащитник и капитан венгерской команды ранее сказал следующее:

Я не понимаю, как работает этот [медицинский] протокол, почему медработникам не разрешают выбегать [на поле] или приносить носилки. Думаю, вся наша скамейка пригласила всех медиков, которых могла, и я притащил носилки, потому что не считаю, что протокол в такой момент имеет какое-либо значение.

Свой комментарий дал представитель УЕФА :