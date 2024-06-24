В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что помощь нападающему сборной Венгрии Барнабасу Варге во время матча с Шотландией была оказана своевременно.
Игрок получил травму головы, столкнувшись с вратарём соперника Ангусом Ганном, его унесли с поля на носилках. Обследование выявило у форварда перелом лицевых костей и сотрясение мозга.
Полузащитник и капитан венгерской команды Доминик Собослаи ранее сказал следующее:
Я не понимаю, как работает этот [медицинский] протокол, почему медработникам не разрешают выбегать [на поле] или приносить носилки. Думаю, вся наша скамейка пригласила всех медиков, которых могла, и я притащил носилки, потому что не считаю, что протокол в такой момент имеет какое-либо значение.
Свой комментарий дал представитель УЕФА:
Мы хотели бы уточнить, что вмешательство врача команды произошло в течение 15 секунд после инцидента, затем сразу же последовал второй врач стадиона, чтобы провести первую оценку травмы и предоставить необходимое лечение в соответствии с обычными медицинскими процедурами.
Квалифицированная бригада скорой помощи ждала на поле, согласно протоколу, и прибыла с носилками, как только медики потребовали их вмешательства, чтобы эвакуировать игрока для его немедленной транспортировки в больницу.
Координация между всем медицинским персоналом на месте была профессиональной, и всё было сделано в соответствии с применимыми медицинскими процедурами. Не было никаких задержек в лечении и оказании помощи игроку.
По последним данным, нападения не было, было тяжелое дорожное просшествие, после которого погиб полицейский, скончавшийся в больнице. Орбан не в больнице, его жизни ничего не угрожает.
По последним данным, нападения не было, было тяжелое дорожное просшествие, после которого погиб полицейский, скончавшийся в больнице. Орбан не в больнице, его жизни ничего не угрожает.