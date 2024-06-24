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В УЕФА заявили об отсутствии задержек при оказании помощи Варге

вчера, 20:45
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия0 : 1Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что помощь нападающему сборной Венгрии Барнабасу Варге во время матча с Шотландией была оказана своевременно.

Игрок получил травму головы, столкнувшись с вратарём соперника Ангусом Ганном, его унесли с поля на носилках. Обследование выявило у форварда перелом лицевых костей и сотрясение мозга.

Полузащитник и капитан венгерской команды Доминик Собослаи ранее сказал следующее:

Я не понимаю, как работает этот [медицинский] протокол, почему медработникам не разрешают выбегать [на поле] или приносить носилки. Думаю, вся наша скамейка пригласила всех медиков, которых могла, и я притащил носилки, потому что не считаю, что протокол в такой момент имеет какое-либо значение.

Свой комментарий дал представитель УЕФА:

Мы хотели бы уточнить, что вмешательство врача команды произошло в течение 15 секунд после инцидента, затем сразу же последовал второй врач стадиона, чтобы провести первую оценку травмы и предоставить необходимое лечение в соответствии с обычными медицинскими процедурами.

Квалифицированная бригада скорой помощи ждала на поле, согласно протоколу, и прибыла с носилками, как только медики потребовали их вмешательства, чтобы эвакуировать игрока для его немедленной транспортировки в больницу.

Координация между всем медицинским персоналом на месте была профессиональной, и всё было сделано в соответствии с применимыми медицинскими процедурами. Не было никаких задержек в лечении и оказании помощи игроку.

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Все комментарии
6nwfuzxm82rn
6nwfuzxm82rn
вчера в 21:53
Надо только порадоваться,что помощь оказана вовремя
Capral
Capral
вчера в 20:56, ред.
Сегодня, на В.Орбана было совершено нападение. Он в больнице. Погиб один полицейский. Дело было, у нас, в Штутгарте...

По последним данным, нападения не было, было тяжелое дорожное просшествие, после которого погиб полицейский, скончавшийся в больнице. Орбан не в больнице, его жизни ничего не угрожает.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:50
Другого бы он и не ответил !
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