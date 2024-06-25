Де Росси продлил контракт с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси подписал новое соглашение с клубом.
Контракт специалиста с римлянами теперь рассчитан до 2027 года.
Главная цель нынешнего проекта «Ромы» — это возвращение в Лигу чемпионов.
Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси подписал новое соглашение с клубом.
Контракт специалиста с римлянами теперь рассчитан до 2027 года.
Главная цель нынешнего проекта «Ромы» — это возвращение в Лигу чемпионов.
усилит некоторые позиции, и Рома готова бороться за топ-3
усилит некоторые позиции, и Рома готова бороться за топ-3