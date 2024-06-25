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Де Росси продлил контракт с «Ромой»

вчера, 19:59

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси подписал новое соглашение с клубом.

Контракт специалиста с римлянами теперь рассчитан до 2027 года.

Главная цель нынешнего проекта «Ромы» — это возвращение в Лигу чемпионов.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:19
отличная новость.
усилит некоторые позиции, и Рома готова бороться за топ-3
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